【開門神器】日本便利店貼心抗疫新招　裝倒L型鋁板讓顧客用腳開雪櫃門

▲ 日本便利店裝倒L型鋁板，好讓顧客用腳開雪櫃門，不用觸碰門柄。

新冠肺炎疫情影響下，不少人外出時都盡量不用手觸碰街上的物件，以免沾上病毒，例如會以鎖匙、筆等工具㩒𨋢，亦會用腳去開門。而在日本，不少人對於要拉開雪櫃門柄而有所避忌，因此就研發出一款「腳柄」開門，非常方便！

一個裝置解決不敢碰雪櫃門柄問題

位於福岡春日市的「7-11」春日公園前店，近日成為日本網上的討論話題。店主大原耕治留意到客人近來因疫情關係，很怕碰到雪櫃門柄，靈機一觸在門底安裝了一個裝置，讓客人不用手也可以打開飲品櫃，以簡單做法解決問題。

大原先生解釋，用腳開門是最方便的做法，因此拜託廠商製作一款倒L型的鋁板代替門柄。倒L型下的空間剛好可以伸進腳尖，客人只需要將腳伸進去，向外拉就能打開飲品櫃門，非常方便。這個裝置厚度只有3毫米，只需要用10分鐘就可以成功安裝。

▲ 客人只需要用腳就可以打開門。（圖片來源：影片截圖）

客人對「開門神器」滿意

在十分講究禮儀的日本，用腳開門一向被認為是極不禮貌的做法。大原先生也笑言，他自己在昭和年代出生長大，在那個年代如果這樣做會被父母大力懲罰，幸好有不少客人向他反映裝置很好多用，更有大量電話詢問鋁板的安裝方法。甚而有名古屋的汽車零件廠向他了解材質及尺寸，令他大吃一驚。

▲ 每一道雪櫃門底下都安裝了「開門神器」。（圖片來源：影片截圖）

不少網民大讚店主有創意，解決了不少人的煩惱，更有網民問「可不可以引入香港？」。亦有人認為，只有少量店主會安裝造這種裝置，因此還是勤洗手最重要。

香港亦有類似裝置發售

其實香港也有類似的設計，香港公司「StepNpull」亦有售一款「開門神器」。設計與日本的不同，是正向的U型設計，只要腳踏裝置就可以拉開門。不知道香港的商場會否考慮在廁所安裝這些「開門神器」呢？

▲ 香港亦有類似設計。（圖片來源：StepNpull Facebook）

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責任編輯：王俊賢