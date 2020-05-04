【減肥恩物】黃凱詩：奇異果低卡去水腫KO便秘　日吃半個奇異果有助吸收骨膠原

▲ 營養師黃凱詩表示，大裝奇異果比平日那些普通版的大一倍，吃半個已能滿足每天維他命C的攝取量。（iStock圖片）

又到夏日，減肥戰友除了做足防疫外，又到了操心瘦身減肥的時候了。現在是奇異果當造季節，這水果可說是減肥戰友的瘦身恩物，不但可去水腫、助排便，而且十分低卡，是減肥戰友的最友水果選擇。最重要是，減肥戰友只消吃大裝奇異果半個，便足夠一日的維他命C攝取量，而維他命C又可以幫助吸收骨膠原，減肥戰友想又靚又瘦，你應該知道如何選擇吧。

新冠肺炎疫情肆虐期間，我多留在家避疫而愛上烘焙，每星期都會到上海街入貨。這天Bonnie放假，跟我來湊熱鬧。對於我近日迷上烘焙，她並不看好︰「我猜你只是三分鐘熱度。」

我堅定地說︰「該不會的，只是，疫情過後，不會做得那麼頻密吧！畢竟，爸爸愛吃麵包早餐，希望他能吃得健康點，所以，一星期也會做一兩次，而且，我很享受做麵包的樂趣。」

「附近有連鎖藥房分店嗎？今天特價日，我要補購維他命C。」她突然問。

吃補充劑不如吃水果

我笑着提議︰「去果欄買吧！更便宜。」

她感到很奇怪，問道︰「果欄也有得買？」

「現在是新西蘭奇異果盛產的季節，吃一個大裝的金奇異果，已有242毫克維他命C，而女士每日只需75毫克，就算不完全吸收，吃一個已很足夠。」我解釋。

她恍然大悟，說說︰「好！去看看。」

雖然是平日，果欄也堆滿人，她看了一會︰「100元6個，嘩！16元一個，很貴啊！何不乾脆吃維他命C補充品。」

我沒好氣地說道︰「這是大裝奇異果，比平日那些普通版的大一倍。吃半個已能滿足每天維他命C的攝取量了。」

維他命C幫助吸收骨膠原

她似是不為所動，於是我再游說︰「很多皮膚白滑，身形健美的女士也視奇異果為恩物，除了因為維他命C可幫助吸收骨膠原外，其鉀質的含量僅次於香蕉，有效減少水腫問題，而且也是腸臟益菌的食糧，有助排便，最重要是熱量不高，一個大的（約150克）只有91卡。」

她被我動搖了，高興地說：「都好！一舉三得。你平日也會吃半個嗎？」

「我每天會吃半個，通常餘下半個用保鮮紙包着留待另一天吃。」我說。

她急不及待搶着說︰「有人說，切開的生不太適宜放太久，否則維他命C會大大流失，我可幫你吃半個。」計算精密的她，每次都向我打主意。

撰文：黃凱詩（營養師）