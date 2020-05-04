【新冠肺炎】連續15天無本地感染個案　張竹君：市民應繼續戴口罩不宜放鬆

本港新冠肺炎疫情持續放緩，連續2日「零確診」個案後，今日（4日）新增1宗輸入確診個案，累計至今已有1041宗病例，亦是連續15天沒有出現本地感染個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本地個案零感染已超過一個病毒潛伏期，亦留意到有專家對放寬防疫措施有不同意見，政府正研究有關方案，如何在公眾放鬆與減低疫情爆發風險兩者之間，取得平衡。

張竹君又指，在過千宗個案中有過百名病人是沒有病徵，但數字不代表真正的比例，因早期不會為大批無病徵市民進行檢測，後來在港口衞生科為不少外遊人士或檢疫中心人士檢測，發現不少無病徵的患者。她認為，市民應要繼續戴口罩，因為社區仍會有隱性或輕微病人，不適宜放鬆。

至於本地傳播鏈是否已截斷，張竹君指，要視乎2個病毒潛伏期、即28日無本地感染個案，才可說本地傳播鏈有機會已截斷，因今次疫症有不少病人沒有病徵或輕微病徵，所以需時找回下一個病人，但有關標準並非百分百肯定，又指現時已過一個潛伏期，顯示本地傳播鏈有截斷的迹象。

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記者：陳子謙