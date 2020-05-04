【男神家居】木村拓哉花10億日圓建安樂窩　心美光希做運動豪宅健身室曝光

▲ 光希心美家居抗疫做運動，木村拓哉豪宅健身房曝光。

新冠肺炎肆虐全球，許多人如非必要都留家「避炎」，包括男神木村拓哉的兩位千金木村心美與木村光希。心美在昨日（5月3日）把在家與妹妹光希一同在家做運動的短片放上個人社交平台，，意外把住所的私人健身室曝光。

事實男神木村拓哉的兩位千金木村光希和木村心美均跟隨父母的腳步，往日本演藝圈發展。兩女一舉一動都受注目，她們的社交網站各自的追蹤人數均破百萬，所以木村一家每有新動向都成為話題。

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▲ 光希在家整理植物。（instagram圖片）

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由於受到新冠肺炎的影響，木村一家盡量留在家中避炎。

過去木村曾分享過他在家中健身，以及更換燈膽的照片，意外曝露了豪宅的內部。昨日兩位千金上載的健身影片，再度引起大眾對木村豪宅的關注。

▲ 木村亦曾分享家中運動照。（微博圖片）

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心美與光希分別上載姊妹倆在家中健身室運動的影片及照片，據知是由爸爸木村操刀拍攝。

從片中所見，較早出道的妹妹光希似乎是運動能手，不時指導姐姐心美相關動作，本來二人身型已非常瘦削，有運動習慣的光希更練出結實腹肌！

▲ 姊妹兩身型已經非常纖瘦。（instagram圖片）

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兩女身處的健身室採光優良，窗外盡是綠色植物，健身室內的器材齊全，更設有跑步機，空間感十足，相信一家四口可以同時進行合家歡運動。

其實之前光希已多次分享過在豪宅內拍攝的照片，包括由心美執機為她在巨型花園內拍攝的寫真，又曾分享過在家中種花、收割橙等等的照片。

▲ 光希教心美如何操練。（instagram圖片）

另外，還有她與媽媽工藤靜香一同下廚的相片，能夠瞥見廚房一角。

除健身室，豪宅還設有練琴房，抗疫期間留在家中亦有許多事可以消磨時間。

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▲ 光希大曬家中花園收成。（instagram圖片）

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目黑區建「木村御殿」

木村的豪宅有「木村御殿」的稱號，豪宅位於設有許多製作人公司、廣告公司、模特兒公司的目黑區，交通四通八達、購物方便，而且非常接近太太工藤靜香的娘家。

▲ 母女一同入廚。（instagram圖片）

據悉木村在2007年於目黑區購入該地皮，前後花十億日圓（約7千2百萬港幣）興建近二百坪、樓高四層的「木村御殿」，另外更保留超過一百坪戶外地方作為花園。

宅內有8間大房，當睡房、廚房、浴室等基本房間外，設有健身室、練唱室等。此外木村還特地為喜歡畫畫的愛妻另設畫室，實在十分體貼。

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▲ 木村親力親為換新電燈膽。（微博圖片）

心美男朋友貌似生田斗真

另外，早前木村心美19歲生日時，和妹妹開直播與粉絲互動，當中有網友問她的未來擇偶條件，她說：「跟妹妹約好了，要比爸爸帥」。於是網友都說：「沒有那種人吧！」開玩笑稱兩姊妹注定單身。

不過，日本早前有媒體爆料指，心美已有和男朋友，二人是高中的同學，男方外表似生田斗真。

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據悉身為日本天王的本村為保私隱，曾向Google申請將自己住處隱形，禁止公開在Google地圖之上。