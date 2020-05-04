【醫者仁心】投身「Dirty team」每天洗手50次　感觸患癌病人疑染疫被隔離孤單離世

▲ 伊利沙伯醫院感染及傳染病科副顧問醫生陳淑櫻，自疫情爆發初期已自願加入「Dirty Team」。

新冠肺炎疫情在本港爆發至今已逾百日，醫護人員一直堅守抗疫前線。當中，自疫情爆發初期已自願加入「Dirty Team」的伊利沙伯醫院感染及傳染病科副顧問醫生陳淑櫻（Helen）接受《香港電台》訪問時指，回首過去抗疫的經歷，最令她感觸的是患者在被救治的同時，卻切斷了他們與家人間的關係。當中有患癌病人因疑似染疫，最終只能隔着玻璃與家人道別，孤單地離世。

感嘆對不起家人

Helen憶述過去抗疫百日的經歷時指，自1月底本港出現首宗新冠肺炎確診個案後，她即自願到隔離病房幫忙，成為首批「Dirty Team」的醫生至今，主要負責照顧懷疑感染及確診感染的新冠肺炎患者。

對於自己投身「Dirty Team」的決定，她坦言家人的支持就是她「上戰場」的動力。目前不能回家、只能暫住酒店隔離的Helen，每星期只能相約母親在公園「交收」飯盒，她感嘆指：「望着家人，喊了出來，因為覺得對不起他們」，然而因為走到抗疫前線是醫生的責任，所以她並無後悔。

而在醫院工作期間，Helen每天需要漫長工作約12小時，為了妥善照顧不同的病人，每天更要洗手約40至50次，雙手因此出現紅腫損傷，在3月的疫情高峰時，因此亦讓她曾感嘆：「3月真的有一刻想過，究竟（疫情）完結未？」

籲香港人勿放棄

而過去抗疫百日最令她感觸的，是其中一名已經患上末期癌症的男子。本身已正在接受紓援治療的他，原本最大的心願是希望家人可以陪伴他走完人生最後一程。不幸的是他後來成為了疑似個案，令他需要在醫院接受隔離，令他與家人最終只能隔着玻璃道別，孤單地離開人世。

對於醫護人員在抗疫期間所承受的壓力，她強調醫護人員不會放棄病人：「我感受到我們就算很驚，但我們沒放棄過病人，所以我都希望香港人不要放棄，要繼續努力戴口罩、洗手、保持社交距離，希望可以將確診數字減到最低，同時都希望管理層不要放棄我們。」

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責任編輯:羅嘉欣