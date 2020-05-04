【英國研究】體內維他命D含量低易感染新冠肺炎　營養師推介含豐富維他命D食物

▲ 英國有研究指體內維他命D含量低易染疫，營養師推介含豐富維他命D食物。

新冠肺炎疫情持續，英國一項研究發現，體內維他命D含量較低的人士，較易感染及死於新冠肺炎，研究團隊建議民眾多攝取維他命D以預防感染。究竟哪些食物含豐富維他命Ｄ？TOPick找來註冊營養師李淑玶一一拆解。

英國一項研究發現，新冠肺炎感染率和死亡率較高的國家，民眾體內維他命D平均水平較低。另外在這次疫情中，老年患者屬死亡率最高的人群，亦與他們體內維生素D含量低有關。

2017年一項研究亦指出，免疫系統會以維他命D作為抗菌的武器，又指身體內維他命D含量低的人，容易出現各樣不適，患流感風險更高。

曬太陽補充維他命D

註冊營養師李淑玶曾接受TOPick訪問，拆解維他命D的主要攝取來源。事實上，人體內大部分的維他命D，是經由陽光照射皮膚而合成的，少部分則由食物攝取。

天然含有維生素D的食物，包括油脂較高的魚類（例如三文魚、沙甸魚、吞拿魚）、蛋黃、肝臟等。市面上亦有添加了維他命D的食物，例如食物標籤註明添加入維他命D的牛奶、奶製品、豆奶、果汁、早餐穀物等。

天然維他命Ｄ含量較多的食物，通常來自油脂較高的魚類。以每100克計算，排名如下：

排名 食物 維他命Ｄ含量（IU） 1 熟旗魚 (cooked swordfish) 665 2 熟紅三文鱼 (cooked sockeye salmon) 526 3 熟蛋黃(大，6隻) 246 4 罐裝水浸吞拿魚 181 5 熟牛肝 42 6 瑞士芝士 21

至於銀鳕魚肝油(Cod liver oil)，則是每100g含 9067 IU，但就屬於營養補充品。

應多吃含維他命D食物的人士：

早產的嬰兒

缺少接觸陽光或維生素D不足的孕婦所生的嬰兒

全吃母乳又少接觸陽光的嬰兒

膚色較深的人士

長時間足不出戶的人士

長時間以衣服覆蓋臉和全身的人士

肝病、腎病等的長期病患者

李淑玶表示，專家們仍在爭論維他命D對預防流感或呼吸道感染的預防效用，但維他命D確實可預防骨骼及肌肉健康。政府資料顯示，成人長期缺乏維他命D，可能會導致骨質軟化、骨質疏鬆和增加骨折的風險。

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責任編輯：羅嘉欣