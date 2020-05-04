【英國研究】體內維他命D含量低易感染新冠肺炎 營養師推介含豐富維他命D食物
新冠肺炎疫情持續，英國一項研究發現，體內維他命D含量較低的人士，較易感染及死於新冠肺炎，研究團隊建議民眾多攝取維他命D以預防感染。究竟哪些食物含豐富維他命Ｄ？TOPick找來註冊營養師李淑玶一一拆解。
英國一項研究發現，新冠肺炎感染率和死亡率較高的國家，民眾體內維他命D平均水平較低。另外在這次疫情中，老年患者屬死亡率最高的人群，亦與他們體內維生素D含量低有關。
2017年一項研究亦指出，免疫系統會以維他命D作為抗菌的武器，又指身體內維他命D含量低的人，容易出現各樣不適，患流感風險更高。
曬太陽補充維他命D
註冊營養師李淑玶曾接受TOPick訪問，拆解維他命D的主要攝取來源。事實上，人體內大部分的維他命D，是經由陽光照射皮膚而合成的，少部分則由食物攝取。
天然含有維生素D的食物，包括油脂較高的魚類（例如三文魚、沙甸魚、吞拿魚）、蛋黃、肝臟等。市面上亦有添加了維他命D的食物，例如食物標籤註明添加入維他命D的牛奶、奶製品、豆奶、果汁、早餐穀物等。
天然維他命Ｄ含量較多的食物，通常來自油脂較高的魚類。以每100克計算，排名如下：
|排名
|食物
|維他命Ｄ含量（IU）
|1
|熟旗魚 (cooked swordfish)
|665
|2
|熟紅三文鱼 (cooked sockeye salmon)
|526
|3
|熟蛋黃(大，6隻)
|246
|4
|罐裝水浸吞拿魚
|181
|5
|熟牛肝
|42
|6
|瑞士芝士
|21
至於銀鳕魚肝油(Cod liver oil)，則是每100g含 9067 IU，但就屬於營養補充品。
應多吃含維他命D食物的人士：
- 早產的嬰兒
- 缺少接觸陽光或維生素D不足的孕婦所生的嬰兒
- 全吃母乳又少接觸陽光的嬰兒
- 膚色較深的人士
- 長時間足不出戶的人士
- 長時間以衣服覆蓋臉和全身的人士
- 肝病、腎病等的長期病患者
李淑玶表示，專家們仍在爭論維他命D對預防流感或呼吸道感染的預防效用，但維他命D確實可預防骨骼及肌肉健康。政府資料顯示，成人長期缺乏維他命D，可能會導致骨質軟化、骨質疏鬆和增加骨折的風險。
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責任編輯：羅嘉欣