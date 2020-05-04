【新冠肺炎】宣明會調查13個發展中國家　9成受訪兒童因疫情情緒受困

▲ 世界宣明會調查指，疫情下9成受訪兒童情緒受困。(資料圖片)

世界宣明會在13個發展中國家，包括阿爾巴尼亞、孟加拉等行聚焦小組訪談，訪問101名兒童及青少年，以了解新型冠狀病毒對他們的影響。調查報告顯示，91%受訪兒童及青少年感到焦慮或不安，75%受訪者認為保持社交距離相當影響情緒，但仍希望為對抗疫症全球大流行而出一分力。



受訪者認為，三大因素直接對他們的生活造成巨大的影響，包括學校停課、保持社交距離帶來的情緒困擾，以及貧窮問題加劇。71%兒童及青少年表示，因學校關閉，令他們感到與世隔絕，十分孤單。



世界宣明會倡議及外部參與項目伙伴關係的負責人Dana Buzducea表示：「冠狀病毒疫情下，學校關閉及失去既有的社交安全網等，對兒童及青少年的影響尤其嚴重。隨着多國採取封城措施，最貧窮及脆弱的兒童未能上網或欠缺相關工具，以致未能如其他同輩般接受教育。此外，數以百萬計的學生無法獲得學校提供的膳食，不少家長在失去工作及生計後，也無法為子女提供食物。他們在調查中表示，無法聯絡朋友及親戚，令他們感到困惑或焦慮，有時甚至感到絕望。」



調查涵蓋的國家中，多國同樣面對貧窮及缺乏清潔食水這兩大問題，冠狀病毒疫情令情況更嚴峻，以致不少兒童感到焦慮。91%受訪者承認他們的情緒受困擾，因不知道疫情及各項隔離措施何時完結，令他們感到焦慮、憤怒及擔心。不過，Buzducea指雖然兒童深受冠狀病毒疫情影響，但無損他們希望協助社區抗疫的意願。為他們賦權相當重要，可以為他們的現在及未來帶來真正的轉變。

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責任編輯：蘇文軒