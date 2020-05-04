【新冠肺炎】醫管局：再多21名確診病人康復出院　現時僅剩1人情況危殆

▲ 劉家獻指現時僅剩1人情況危殆。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情稍有緩和，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日（4日）交代有關情況。劉家獻指過去24小時醫管局向衞生署呈報15宗懷疑個案，現時共有151位病人正在留院接受隔離治療。

截至今日中午12時，過去24小時共有21名確診病人康復出院，至今共有899名確診及1疑似病人康復出院。現時共有136名確診病人分別於14間醫院留醫，其中1人情況危殆 ，個案編號包括第595宗，6人情況嚴重，個案編號包括338、417、461、698、713 及857宗，其餘129人情況穩定。

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目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為37%；負壓病房數目為666間，使用量為50%。

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記者：郭家穎