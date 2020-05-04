【降魔的2.0】馬國明繼承天命的士除妖　胡鴻鈞再現揭跟小馬隔世情仇

▲ 《降魔的2.0》今晚播出。

馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、劉佩玥、鄧佩儀、譚凱琪、C君、蔣志光、謝雪心、林凱恩主演《降魔的2.0》，將於今晚播出，劇情承接上一輯，講的士司機馬季（馬國明飾）繼承精靈石敢當的天命，走上降魔之路。

而在《降魔的2.0》第一集，已講到馬季駕駛的士的某一晚，遇上一位與石敢當容貌相同的乘客，馬季後來更誤將對方當作重回人間的石敢當。

在預告中，已揭示胡鴻鈞角色並非石敢當，而是另有其人。

▲ 胡鴻鈞演的豪仔，在上輯已有伏線現身。

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胡鴻鈞曾在《降魔的2.0》記招表示，在新一輯不再是「石敢當」，新角色名叫「豪仔」，生前跟馬國明是好友關係。

胡鴻鈞指：「豪仔劇中會跟小馬重遇，並告知小馬在此段時間，究竟發生了甚麼事。今次角色跟『石敢當』性格好不同，思想上會比較複雜，亦正亦邪，石敢當則較純情。」

▲ 馬國明演的小馬繼承石敢當伏妖之路。（劇照）

《降魔的2.0》編審方駿釗與羅佩清向TOPick表示，石敢當在第一輯是小馬的靈力導師，今輯內豪仔也是小馬的拍檔及老師，會指導小馬降魔，但會多了一重內心戲，因為豪仔覺得是小馬令自己在8歲遇溺死去，並搶走了他的家庭，即使做鬼後對事件都耿耿於懷。

小馬是降魔人，豪仔是魔，理論上是對立的，但羅佩清指豪仔卻是特殊的魔：「豪仔在死後經歷了許多修練才成魔，而且他在亡靈世界見過好多慘事，是一個很成熟，及已看透世事的人。而豪仔與譚凱琪演的角色亦有特殊關係。」

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▲ 胡鴻鈞早前跟《降魔的》班底黃智雯、何遠東聚舊。（取自IG）

據知胡鴻鈞所演的豪仔，在第一輯被石敢當借用其成年的形象示人，曾多次被石敢當和馬季用「言靈之術」召喚，但不成功，直至今輯才成功重返人間。

之後豪仔在劇中跟謝雪心演的梁晶晶、鄧佩儀演的施萊斯分別有親情及感情綫。

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