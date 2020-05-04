  • 29°C
香港時間 : 2020504日 (週一) 16:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

林鄭參選政綱促港鐵研列車Wi-Fi　港鐵：已擱置計劃

社會 16:43 2020/05/04

分享：

熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

林鄭月娥於參選特首時，曾邀請港鐵研究車廂引入無線上網的可行性。（資料圖片）

林鄭月娥2017年參選特首時，曾邀請港鐵研究在全綫列車，提供免費Wi-Fi的可行性。不過港鐵今（5日）被追問有關研究進度時稱，曾就列車車廂提供Wi-Fi進行研究，但車廂人流太多，情況不理想，已擱置有關計劃。

港鐵商務總監楊美珍稱，以現有Wi-Fi裝備來說，車廂內集中的乘客太多，能支持這批人流的Wi-Fi服務，屬非常有限，或許只能利用Wi-Fi進行Whatsapp通訊。港鐵認為情況不理想，現階段不會從有關方向推展，除非日後有更新的科技或裝置，可提供有關服務。她鼓勵乘客於月台利用Wi-Fi下載資料，之後才登車。

楊美珍強調，機鐵乘客較少，因此列車可提供Wi-Fi上網服務。

港鐵稱7月起，乘客可以在車站大堂及月台使用免費Wi-Fi服務。港鐵亦正研究引入5G電訊服務，而香港電訊已率先在太古站提供5G服務，詳情稍後公布。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳梓蔚

港鐵 林鄭月娥 Wi－Fi WhatsApp

最高瀏覽

【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
16:09 2020/04/28
【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
今日 10:41
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
13:34 2020/05/02
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥