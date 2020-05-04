【齊心抗疫】抗疫基金3月向清潔及保安發放津貼約6000萬元

▲ 政府稱，「防疫抗疫基金」3月向清潔及保安人員發放約6,000萬元津貼。（資料圖片）

政府發言人今日（4日）表示，政府運用「防疫抗疫基金」，向政府及房委會服務承辦商聘用的合資格清潔及保安人員發放津貼，第一期發放的3月份津貼款項共約6,000萬元，受惠工友約6萬名，涉及超過340個承辦商。

按照基金下的有關措施，各個承辦商所僱用的前線清潔人員、廁所事務員及保安人員，在疫情期間每月每人獲發1,000元津貼，為期不少於4個月。曾於今年3月執勤的合資格員工已獲發該月的1,000元津貼。根據安排，4月的津貼會隨該月的薪酬一併發放。

政府發言人指出，承辦商所聘用的合資格前線人員，毋須為此項津貼提出申請。相關政府採購部門及房委會每月會向承辦商索取其合資格領取津貼的人數，繼而把相應津貼款項通過承辦商轉發給工友。部門及房委會已就此與承辦商簽訂協議，確保後者將津貼轉發給合資格工友。前線工友如有查詢，可聯絡承辦商或有關部門。

發放津貼旨在向政府及房委會服務承辦商的清潔及保安人員的防疫工作提供財政支援，並對工友在這關鍵時刻盡忠職守予以肯定。

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責任編輯：吳卓峰