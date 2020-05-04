【DSE2020】有人虛報九龍區2試場有炸彈　警方嚴厲譴責斥行為極不負責任

▲ 警方指，今早接到匿名報案指在九龍區兩個試場分別有炸彈，圖為何文田另一試場。（林宇翔攝）

中學文憑試中文科筆試今日（4日）開考，警方指，今早接到匿名報案指在九龍區兩個試場分別有炸彈，最後證實虛報。案件列作「炸彈嚇詐」處理，現交由刑事調查隊跟進。警方嚴厲譴責事件，批評有關惡意虛報有可能影響考生公開試的成績，行為極不負責任。

警方在社交平台表示，較早前網上已有人號召在開考前進行堵路，以達致「攬炒」目的，雖然上述情況未見發生，不過在今早接到匿名報案指，分別在九龍區兩個試場有炸彈。為對考生的影響減至最低，警方迅速進入學校進行搜索，證實屬虛報，處理過程中考試並沒有受太大影響，考生亦順利完成考試。

警方譴責別有用心的人，利用文憑試來達致製造混亂的目的，批評惡意虛報有可能影響考生公開試的成績，令考生長時間準備的辛勞付諸流水，更甚可能影響他們畢生前途，此等行為極不負責任，強調虛報炸彈是嚴重罪行，根據公安條例第28條，任何人士觸犯炸彈嚇詐行為的罪行，一經循公訴程序被定罪，可被判處罰款15萬元及監禁5年。

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責任編輯：蘇文軒