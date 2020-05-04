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【新冠肺炎】醫管局：將分階段逐步恢復非緊急服務　

社會 17:14 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

劉家獻表示醫管局將分階段逐步恢復非緊急服務。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情稍有緩和，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日（4日）交代有關情況。劉家獻表示醫管局將分階段逐步恢復非緊急服務，他指出在開展任何服務之前都會先再考慮以下因素，

【新冠肺炎】醫管局將按制實際環境及需要　分階段開展服務

  • 第一為感染控制，包括病人的流量如何安排病人排隊等等。
  • 第二項考慮項目為保護裝備，劉家獻表示醫管局需要儲存足夠的裝備以應付再爆發的情況。現時N95呼吸器仍然有兩個月的儲存量，但始終外國入口上仍然有限制，故仍需要小心安排如何使用個人裝備。
  • 第三為人手調配問題，他提到早前曾有醫護人員被安排需要去處理疫情，故亦要安排醫護人員回到原本的崗位。

【新冠肺炎】連續15天無本地感染個案　張竹君：市民應繼續戴口罩不宜放鬆

劉家獻續指第一階段會先恢復診斷性服務，包括放射性診斷及電腦掃描。接着，會重開日間專科門診及非緊急手術。最後，是病人入院的安排。他又重申開展服務不能一下子到位，萬一疫情再度爆發，也可以防人手及資源不夠的問題。

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記者：郭家穎

肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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