酒精消毒傷皮膚？ 次氯酸天然安全又殺菌

疫情之下，全港市民的消毒與防疫意識已大為提高，戴口罩、勤洗手已成指定動作。不過，大家養成了注意衛生的良好習慣並不足夠，也要學會揀選合乎標準及安全可靠的消毒用品，才能有效殺滅病毒，保障自己與家人的健康。

早前，消費者委員會就有報告指出，市面上出售的消毒酒精良莠不齊，在測試的24款樣本中，有6款檢出對人體有害的甲醇，而在22款標示含有75%酒精成份的樣本中，竟然有16款其實際乙醇及異丙醇含量是低於所標示，而其中3款的實際酒精含量更不足70%，就連能否達到防疫殺菌的功效也存疑。

高濃度酒精使皮膚乾燥

即使消毒酒精含有足以殺滅病毒的酒精成份，也未必是最佳的消毒用品，皆因太頻繁使用高濃度酒精會使皮膚乾燥，常用酒精搓手液或會對手部皮膚造成損害，尤其是小朋友與嬰兒的幼嫩肌膚特別敏感，更加不適宜常用酒精搓手液，而孕婦、長者等也不宜吸收太多酒精。而且，早前更有新聞報道指，有外傭姐姐在煮食前因為用酒精搓手液消毒雙手，之後她開爐煮食竟發生搶火，導致雙手嚴重燒傷，可見酒精消毒用品具有一定的危險性。

事實上，除了酒精有防疫殺菌功效之外，香港醫護組織早於2017年已建議市民採用含次氯酸（HOCL）的消毒產品。次氯酸具有更廣泛的殺菌能力，不但在抗疫期間能有效殺滅病毒，當疫情減退後，亦能消滅大多數傳染性病毒細菌如SARS冠狀病毒、念珠菌等，以及兒童特別容易受到感染的傳染病如手足口病、流感、輪狀病毒、肺炎球菌等。而因為含次氯酸的消毒產品，需要在純水中配製各種化合物和離子的濃度，使其pH值較溫和適中，不會對皮膚造成損害，適合小朋友、嬰兒、孕婦及長者使用。

直接噴於空氣或物件

不過，坊間的次氯酸消毒產品選擇並不算多，韓國製造的「沐印萬能消毒水」就是其中之一。它採用以純水和鹽電解製成的次氯酸，能於30秒內清除環境中的多數病毒及其他細菌（須使用適當份量以達致最佳效果），適用於個人及環境消毒，而且可直接噴於空氣或物件上，毋須水洗處理，方便易用。

沐印萬能消毒水分別有4公升、500ml樽裝，以及50ml細支裝可供選擇，大樽裝適合家居清潔之用，細支裝則方便攜帶，在工作間、戶外都可以隨時使用，是保障自己及家人免受病毒侵襲的消毒佳品。

更多詳情：

韓國沐印萬能消毒水

(備有噴霧50ml支裝、500ml樽裝及4公升樽裝)

網上銷售點：www.prettyme.hk

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（資料由客戶提供）

