19歲少年認北角襲警　否認拒捕藏伸縮棍6月開審

▲ 案件於東區法院提堂。（資料圖片）

去年9.15有人發起於港島遊行，19歲身穿「岳」字灰衣少年當日疑於北角從後襲擊防暴警被捕，早前被1項控襲警及管有攻擊性武器兩罪，以及被加控抗拒警務人員罪，案件今（4日）於東區裁判法院再提堂。涉案少年承認襲警罪，並否認另外兩罪，案件將於6月11日開審，另外他所承認控罪的判刑亦會於同日進行，少年續准保釋。

被告陳以晉（19歲）今承認1項襲擊在正當執行職務的警務人員罪，並否認在公眾地方管有攻擊性武器罪及抗拒警務人員2罪。被告承認的控罪指他於2019年9月15日，在北角七海商業中心外襲擊督察。否認的控罪則指他於同日同地在無合理辯解下管有1支伸縮警棍，以及於同日同地抗拒在正當執行職務的警員。

控方指，就被告否認的兩罪，審訊時將會出傳召3名證人，庭上播放涉案影片等。裁判官將審訊定於6月11日，預計審訊2天，而被告承認的控罪將於11日處理，法庭書記今未有讀出被告所承認的案情，案件屆時會再作出判刑，被告續准保釋。

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記者：林欣樂