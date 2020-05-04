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恒大商業新聞獎 經濟日報集團奪7獎成大贏家

特寫 17:24 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

香港經濟日報得到恒大商業新聞獎最佳商業新聞視覺設計獎（靜態）

第四屆恒大商業新聞獎今天揭曉，經濟日報集團以七個獎項成為表現最出色的傳媒。  

《香港經濟日報》記者周宇銀和姚蔚真以《植物肉顛「腹」想像 可持續飲食新趨勢》得到最佳商業新聞視覺設計獎，《iMoney智富雜誌》共獲四個金獎、兩個銀獎，其中記者葉卓偉更是一人拿下兩金。  

今屆一共有逾500份參賽作品，本報的植物肉報道脫穎而出。任評審的記者協會主席楊健興形容，「視覺效果突出吸睛，看複雜內容仍感輕鬆寫意。」  

葉卓偉先跟楊子瑩以《拆解扣稅三寶全餐》取得最佳商業新聞報道獎金獎，並夥拍前同事馮樂琳細述土地房策專家黃遠輝的全自動退休理財法，勇奪最佳商業人物專訪獎。另一記者張以正專訪阿里巴巴張勇講內需摘銀。  

最佳商業新聞系列報道獎中，iMoney的柯慧琳憑《趨勢報告：港商走出去系列》封后；最佳房地產新聞報道獎文字組中，記者鄭靜珊報道港人投資大灣區劏舖爛尾贏得金獎，同事陳詠妍再以闡剖共居前景取下銀獎。

香港恒生大學傳播學院自2017年起每年舉辦恒大商業新聞獎，為本地首個由大專院校設立的商業新聞專業獎項，旨在表揚及鼓勵優秀的商業新聞從業員，肯定他們對社會及業界的貢獻。

撰文 : 姚沛鏞

退休 經濟 大學 張勇 記者 香港恒生大學 香港經濟日報 阿里巴巴

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