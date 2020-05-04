【口罩供應】BFE逾95%每盒50個　樓上5月6日平價預售100萬口罩【附登記詳情】

▲ 樓上將於5月6日進行成人口罩網上登記。

新冠肺炎未息，香港市民直到5月，仍然為口罩奔波。樓上將於5月6日進行100萬個BFE逾95%成人口罩網上登記，低於半價換購（$79/50個）。

樓上表示，這批成人三層口罩產地為中國，每盒有50個。口罩過濾要求已經通過香港標準及檢定中心檢測，BFE逾95%，生產廠房亦都符合國家一次性防護口罩要求（T/CTCA 7-2019）。

樓上指，如市民成功於網上登記，便可以優惠價$79/50個到門市輕鬆付款取貨。



網上預訂詳情：

日期：2020年5月6日 （星期三）

時間：中午12：00

網站：當天樓上Facebook專頁準時公佈登記的網址

網上優先預訂價：$79/50個 （1盒）

原價：$180／50個（1盒）

名額：100萬個口罩，共2萬盒



限購：1人限購1盒



流程：於登記網站輸入電話和選擇門市後，經SMS接收印花，於指定日期內到自己選擇的門市付款取貨，皆為現貨。

樓上表示，門市將陸續有口罩返貨，如未能在網上登記的市民，亦可於門市以原價$180／50個購買。

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責任編輯：王芷瑩