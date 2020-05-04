【媽媽心聲】曾埋怨母只顧弟弟忽略自己　新手媽媽反思母女關係︰兒子出世心態才改變

▲ 筆者指為人母後，令她反思自己和媽媽的關係。（iStock圖片）

有說成為母親的人，都會回溯自己與母親的關係。我不例外。分娩前，我和母親的關係談不上好。打從弟弟出世，母親便沒有把目光放在我身上。並不是因為她重男輕女，只是弟弟有特殊學習需要，母親不得不傾注心力照顧。但即使我清楚狀況，還是會感到嫉妒和孤單，覺得弟弟奪去我的所有。

我討厭看着幼兒園裏的同學一個個被接走，剩下我在空盪盪的教室。明明終於可以獨佔平日最搶手的長髮芭比，但我甚麼都不想玩，只想媽媽來接我。

風和日麗的下午，考試結束，同學興高采烈地討論爸媽安排的試後活動，我只能回到寂靜的家。我一個人不也能自找樂子嗎？於是我在家裏做着各種任性的事︰把不同口味的糖果混在水裏炮製果汁，把吃剩的即食麵伸出窗外直接倒掉……我藉由做壞事獲得快感，但壞事做盡只覺心裏空虛，我只想誰來罵罵我。

其實我做甚麼，父母都不清楚。他們經常讚我，說我功課、生活都能自理，不用他們操心，對我很放心。上了中學，要他們勞心的事更少，我和父母亦漸行漸遠。婚後，母親早把我的東西扔出老家，我亦很少回去。有時候，我覺得外嫁女的身份反而讓我鬆一口氣。直至兒子出世，心態才有所改變。望着母親熟練地為孩子餵奶洗澡，弄孫為樂，那滿足神情勾起很多我過往一直視而不見的事。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「母親與我」。

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