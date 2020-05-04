港鐵app踏入十周年將更新　合併儲分計劃 「基哥」要退位讓賢

▲ 港鐵商務總監楊美珍稱，港鐵致力探討應用新科技，持續提升MTR Mobile的功能。（林宇翔攝）

港鐵app迎來10周年，後日（6日）起陸續有更新，包括整合乘車和商場消費兩個儲分計劃，又將chatbot的頭像由「基哥」改為新角色「Macy」，另外「行程指南」、「Next Train」等功能亦會陸續改進，年內亦將推出二維碼付車費功能。

港鐵今日（4日）宣布將於5月6日更新應用程式，於今年內陸續改進程式內多項功能，亦會改進現有功能。

新功能之一，會將現有「港鐵友禮會」和「MTRMall」結合，成為全新儲分計劃「MTR分」，用戶登記後，乘搭港鐵抑或在港鐵商場購物，也可儲分。獎賞方面，每1元車費可換成5分，1.2萬分才可換取免費車票一張，換言之半年內花2,400元搭港鐵，才可換到一次免費車程。

另外，港鐵沿用多年的chatbot頭像「基哥」將會「退役」，換上全新虛擬服務大使「Macy」，功能上無改變。

除2日後的更新外，港鐵亦宣布應用程式將於6月推出購買月票功能、7月推出輕鐵班次查詢功能、今年第三季加強「行程指南功能」，提供更多路線選項。而到了今年7月，除屯馬綫顯徑及啟德站外，所有港鐵車站均會提供全站免費WiFi。

港鐵又稱，今年內會更新1000部入閘機，分佈全港各車站，以便推出二維碼繳付車資功能，暫時只會提供「支付寶香港」付款，料下年起可提供微信支付、銀聯和TNG付款選項。至於信用卡付款，則要留待2023年陸續更換全港入閘機時，方可提供。

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記者：陳梓蔚

