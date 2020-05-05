【冬蟲夏草】冬蟲夏草摻化學品造假充斥市面　浸大中醫學院教分辨真假

▲ （圖片來源：iStock）

冬蟲夏草一向被視為名貴的保健藥材，有補肺益腎、益氣化痰的功效，但市面上充斥著次貨或偽冒品，一些不法商人在冬蟲夏草中摻入鐵粉、泥粉，以增加重量，或用化學添加劑製造假的冬蟲夏草，魚目混珠。浸大中醫學院分享了簡單幾招，讓消費者分辨真僞。

浸大中醫學院指，一般常用的有四種方法去辨別真冬蟲夏草和假冬蟲夏草。

1.觀外形

觀察冬蟲夏草上面的草頭和下部的蟲體接合處、下部的蟲體腹部是否有8對足、蟲體是否有環紋、蟲體的斷面。真的冬蟲夏草沒有黏合痕跡，有8對足，其中4對足很明顯。斷面為白色，有明顯的紋路，中間有一個細小的類似「V」形的黑芯。

2.聞氣味

真的冬蟲夏草一般有草菇、香菇一樣的腥香味。假的冬蟲夏草，基本沒有味道，如有也是魚腥、香水味等不正的味道。

3.摸手感

真的冬蟲夏草，沒有墜重感，有種乾草的感覺，揉搓冬蟲夏草也不會沾色，有的會有泥沙與草屑。假的冬蟲夏草有墜重感，揉搓冬蟲夏草會沾色，並且會有一些不正常的粉末狀的東西。

4.試口感

真的冬蟲夏草，放在口中咀嚼，有像香菇似的香甜味，像嚼青毛豆一樣。假的冬蟲夏草，滿口泥粉，頂牙，沒有香菇似的香甜味。

不過，由於許多消費者並不是很了解冬蟲夏草，所以鑒別真假冬蟲夏草的經驗不夠，很難從看外形、觀顏色、聞氣味等等方法去鑒別判斷。

浸大中醫學院介紹了2種簡易的辨別方法：

1.開水泡

由於假的冬蟲夏草大部分用拼接、粉狀物等造假，所以用開水浸泡就可讓假的冬蟲夏草原形畢露。方法是將冬蟲夏草放入開水中，進行浸泡，至少 10 分鐘。

如果是真的冬蟲夏草，那麼它的顏色不會變色，基本沒有甚麼變化，水也不會渾濁，比較清，一般會為淡黃色，水中也不會有沉澱，最多會有少許的泥土和木屑。這是因為冬蟲夏草製作時沒有清理乾淨的原因，蟲體經過浸泡後會變大而軟，蟲體和子座不會脫落，子座經浸泡後可能會變成黑褐色。

如果是假的冬蟲夏草，經過浸泡後，就會原形畢露。整個冬蟲夏草的顏色就會脫落，水變得渾濁，蟲體和子座會分離脫落，水中會有沉澱。可能就會發現蟲體是其他植物的根、僵蠶體等等。

2.看斷面

將冬蟲夏草的蟲體從中間折斷，看它們的橫斷面。如果是真的冬蟲夏草，那麼蟲體斷面就是白色，並且有一個「V」字型的黑色或深色的心，這個心表現為線條狀，沒有其他任何東西了。如果是假的冬蟲夏草，那麼斷面可能是空心的，也可能是其他顏色，沒有黑心等等。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣