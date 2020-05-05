【打拼夢想】女髮型師兼職外賣車手為圓創業夢　無懼日曬雨淋上逾百級樓梯送餐

▲ 傳聞在疫情期間，當外賣車手收入十分豐厚。髮型師Toby半年前開始兼職做外賣車手，到底她為了甚麼？嬌滴滴的女生如何拿著沉甸甸的外賣餐上逾百級唐樓樓梯完成任務？

當不少行業都因為肺炎疫情而受到重創，有一門生意的營業額卻反而有大幅增長，就是外賣速遞，據聞，近日幾個外賣平台收到外賣速遞員的求職申請，是前所未有的多。

今年25歲的Toby，半年前已經加入成為foodpanda外賣車手，到底是甚麼驅使令她願意拿著重甸甸的食物日曬雨淋送外賣？難道真的如傳聞所說送外賣可以月入數萬？不如聽聽Toby的故事。

▲ 如果客人所訂的食物多，Toby就要使用這個巨型食物袋盛載。

Toby今年25歲，雖然一臉幼氣，但已經擁有5年駕駛電單車經驗，同時她也是個「外賣車手」。Toby本身是個freelance游水教練和髮型師，因為想增加收入就加入了外賣速遞員行列，原來Toby有一個夢想，就是有日可以開設自己的髮型屋，所以希望賺點外快幫自己圓夢，其次則可以滿足她的個人興趣。

因為我很喜歡駕駛電單車，可以駕著電單車周圍去感覺很舒服。喜歡電單車是受爺爺影響的，小時候看見他駕駛電單車我覺得很有型，所以我一滿18歲就考電單車牌。

當時Toby年紀輕輕，對於此決定家人當然非常反對，但最後也拿她沒辦法，Toby惟有向家人保證會小心駕駛。

▲ Toby承認女孩子當外賣速遞員在氣力上會輸給男孩子，但卻不時得到熱心途人的幫忙。（湯炳強攝）

話雖如此，意外還是未能避免。她說︰

我送外賣的時候曾試過好幾次撞車，有一次有一輛貨車在小路衝出來大路，我來不及收掣就撞了過去，還有幾次因為下雨跣軚，自此我有很大陰影，所以現在駕駛時很小心。

女孩子氣力較輸蝕

現時，全港的外賣女車手數目並不多，是否因為女孩子當車手會比男孩子輸蝕？

▲ Toby喜歡當外賣車手這份工作，因為可以駕著電單車周圍去，感覺很舒服。（湯炳強攝）

Toby承認女孩子在氣力上的確會輸給男孩子，採訪當日，記者就看見Toby要揭起座位再從車尾取出巨型食物袋，明顯有點吃力。不過，她表示，女外賣速遞員的好處是當在街上遇到問題，例如當她找不到地址，路人見狀都會主動上前幫手。

Toby試過最重的一次，是接了一張4至5人餐的單，食物包括pizza、意粉和飯等，對女孩子來說確實有點重。

▲ Toby在電單車車頭貼上印有自己中文名字「冬」的貼紙。（湯炳強攝）

但最難忘的一次，卻是要行7層逾百級樓梯，她說︰

我試過去到一個地址才發現原來是唐樓，我要行7層樓的樓梯，惟有慢慢行，幸好當時是冬天，我就當做運動。

Toby現時以兼職形式當外賣車手，正如她所說，這份工最大好處是夠自由。她就每星期工作3至4天，每天數小時。

▲ Toby是freelance髮型師，希望透過當外賣員賺點外快，開設自己的髮型屋。（受訪者提供）

工作多勞多得

至於收入方面是否如傳聞般可觀，Toby並沒有正面回答，只表示這一行是多勞多得，而近日因為疫情大家都減少外出用餐，因此單明顯接多了，開工的時候比以前忙得多。

▲ 卸下裝束脫下頭盔，Toby由型格女車手變回鄰家女孩。（湯炳強攝）

根據foodpanda的統計，自農曆新年後，客人對外賣的需求增長是100%（包括實際落單及瀏覽官網），車手們平均每天可以接3張至10多張單，每張單設有特定服務費，服務費會按地區和時段而有所不同，foodpanda網上的招聘廣告顯示車手每張單最多可賺取$105，而客人所給的小費都歸送遞員所有。

記者︰陳日言