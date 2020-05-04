【2020母親節】x.Gyroscope線上調配香水課程　DIY專屬香水顯孝心【內附課程連結】

▲ 安坐家中都可以調配香水送給母親大人，禮物有心思之餘又實用。（受訪者提供）

母親節臨近，乖仔乖女想DIY手作禮物，卻又怕疫情下與陌生人共聚一室？本地香水品牌x.Gyroscope開設線上調配香水工作坊，材料速遞直送到家，可讓參加者調配獨一無二的香水氣味，盡顯心思。

本地香水品牌x.Gyroscope成立於2016年，x.Gyroscope主理人設計師Belle曾修讀香水鑑賞及調香員證書課程，品牌獲選為「香港十大匠人2018」。

Belle以往定期均在週末開設工作坊，惟因現時疫情，面授工作坊暫停，因而轉戰線上。參加者在網上成功報名後，便會以順豐收到有齊材料和工具的材料包，活動開始前24小時收到會議連結，在指定時間內上堂。

▲ 材料包內有30ML香水瓶、10枝10ml香味、試紙及滴管。（受訪者提供）

材料包內有10枝10ml香氣、30ml香水瓶、滴管及試紙，其高級原料來自美國、英國及香港。

▲ 母親節限定的10種香味包括鈴蘭花、香柏木、紫鳶尾花、佛手柑等，以花香及果香為主。（受訪者提供）

Belle精選了母親節限定的10種季節性香味，包括鈴蘭花、香柏木、紫鳶尾花、佛手柑、雪松木、茉莉、蜜糖、橙花、紅茶及白茶，以花香及果香為主，香氣較清新而不濃烈，容易令人接受。

▲ Belle（右）推薦可選用橙花、紫鳶尾花及茉莉，香氣較為成熟及高貴。（受訪者提供）

若怕媽媽覺得花味太甜，Belle推薦可選用橙花、紫鳶尾花及茉莉，香氣較為成熟及高貴，不會有太甜的感覺。

惟需留意，因香水原料具揮發性，製作時需注意空氣流通及遠離火種，使用時才把蓋子扭開以防打瀉，若不慎倒翻後使用紙巾抹乾並棄置即可。如感到嗅覺疲勞，可轉聞自己的皮膚休息一下，便可再次聞到香氣。

x.Gyroscope

報名：按此連結，報名在活動開始前4天結束

費用：每人580元包材料及工具

記者：陸明敏