【放工注意】龍翔道來回方向近黃大仙仍封路　九巴料班次受阻

▲ 龍翔道近「尚禦」東行，下午6時10分交通情況，仍然擠塞。（運輸署截圖）

因今午（4日）龍翔道近黃大仙中心發生交通意外，龍翔道來回所有行車線一度封閉。運輸署於下午5時許宣布，往葵涌方向近黃大仙中心的部分行車線現已解封，車龍有待消散。九巴稱，途經該處的九巴巴士路線及班次亦有受阻。

運輸署下午5時22分宣布，較早前因交通意外而封閉的龍翔道往葵涌方向近黃大仙中心的部分行車線現已解封，車龍有待消散。

至於龍翔道往觀塘方向，龍翔道往觀塘方向近黃大仙中心的慢線仍然封閉，駕駛人士只可使用快線及中線行車。於5時許，車龍龍尾已到呈祥道近龍翔工業大廈。

九巴稱，黃大仙及附近一帶交通嚴重阻塞，途經該處的九巴巴士路線及班次亦有受阻，事故引致乘客任何不便，謹表歉意。

乘客可登入九巴智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊。如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。

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責任編輯：吳卓峰