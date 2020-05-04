  • 28°C
香港時間 : 2020504日 (週一) 19:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【放工注意】龍翔道來回方向近黃大仙仍封路　九巴料班次受阻

社會 18:11 2020/05/04

分享：

熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

龍翔道近「尚禦」東行，下午6時10分交通情況，仍然擠塞。（運輸署截圖）

因今午（4日）龍翔道近黃大仙中心發生交通意外，龍翔道來回所有行車線一度封閉。運輸署於下午5時許宣布，往葵涌方向近黃大仙中心的部分行車線現已解封，車龍有待消散。九巴稱，途經該處的九巴巴士路線及班次亦有受阻。

運輸署下午5時22分宣布，較早前因交通意外而封閉的龍翔道往葵涌方向近黃大仙中心的部分行車線現已解封，車龍有待消散。

至於龍翔道往觀塘方向，龍翔道往觀塘方向近黃大仙中心的慢線仍然封閉，駕駛人士只可使用快線及中線行車。於5時許，車龍龍尾已到呈祥道近龍翔工業大廈。

九巴稱，黃大仙及附近一帶交通嚴重阻塞，途經該處的九巴巴士路線及班次亦有受阻，事故引致乘客任何不便，謹表歉意。

乘客可登入九巴智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊。如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：吳卓峰

運輸署 疫情 九巴

最高瀏覽

【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
今日 10:41
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
16:09 2020/04/28
【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
13:34 2020/05/02
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥