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【解消滯湯水】小兒消化不良　湯水專家推介消積滯去濕氣湯水

親子 19:16 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

湯水專家推介兒童消積滯去濕氣湯水，幫助小朋友改善消化不良的問題。

父母希望孩子快高長大，健健康康，但不少嬰幼兒轉食固體食物後不願進食，或含著一口飯久久不肯吞下，爸媽擔心子女吃不多不長肉。沒胃口之外，小朋友甚至出現口氣、肚脹及便秘的情況，此可能是腸胃積滯出問題。另一方面，若小朋友吃飯不多咀嚼、喜歡吃油膩，也容易引致消化不良，愛吃甜食更會讓體內濕氣積聚，令腸胃難以消化。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水——馬蹄穀芽麥芽粟米湯。馬蹄中含有粗蛋白及澱粉等物質，能促進小朋友腸的蠕動，對幼兒食積及大便秘結有幫助。無花果亦有健脾消食、潤腸通便及降血脂的功效。

【功效】
此湯有健脾胃、消積滯及去濕氣等作用，對幼兒出現消化不良，腹瀉、便秘、小便黃和口氣大等都有幫助。麥芽谷芽同用具有消食化滯、健脾開胃的功效。

【材料】
穀芽、麥芽 5錢
粟米 1支
馬蹄 6粒
無花果 3粒

【製法】
1.將粟米去衣，連鬚洗淨切段。
2.馬蹄去皮切片。
3.把穀芽、麥芽浸洗。
4.無花果切片。
5.全部材料用5碗水煮1小時成2碗，即可供幼兒一天分服。

養生食譜獲張佩芳授權

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責任編輯：梁節儀
 

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