【DSE2020】中文科試卷「死亡之卷」不再　中文科教師：題目直接淺易

▲ 中文科教師張珉聰認為，今年文憑試（DSE）中文科閱讀卷題目直接，寫作卷題目淺易。（林宇翔攝）

中學文憑試（DSE）中文科今（4日）開考，首日考閱讀卷及寫作卷，有中文科教師指出，閱讀卷的課外白話篇章，是考生熟悉的典型記敍抒情文，且題目「直問直答」，而寫作卷題目淺易、容易處理，綜觀兩份卷，認為中文科試卷已經不再是「死亡之卷」。

教協理事、中文科教師張珉聰認為，今年卷一閱讀卷擬題時考慮了不同考生的水平差異。他指出，甲部考核的指定文言篇章，都是前幾年沒有出現過的，只「翻炒」了去年的一篇文章，題目「直問直答」，問法不會迂迴曲折；乙部課外白話篇章取自台灣作家利格拉樂‧阿𡠄的《夢中的父親》，是考生較為熟悉的典型記敍抒情文，抒發作者父親的故鄉情懷，以及作者本人對父親的思念等；課外文言篇章取自明朝散文家方孝孺的《試筆說》。

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張珉聰說，綜觀閱讀卷，考生應該可以較有信心作答，既有「分高下」的問題，亦有相當多選擇題，以考核考生的基本語文能力，形容出題比例平均。

▲ 文憑試（DSE）中文科卷一閱讀卷答題簿載有多一篇台灣當代作家的文章。（林宇翔攝）

今年閱讀卷課外篇章部分，答題簿刊載了多一篇來自台灣作家的文章，張珉聰指這種情況較少出現於白話文部分，但常見於文言文部分；而該文章所涉及的問題（第17題）問法合理，設有選擇題，以及區分成績達5級以上的考生的長題目，認為已顧及考生能力。該卷另有多條題目，包括第10題、第11題及第16題，都是「分高下」之處，分別要求考生明白文章立意、提煉文章內容，以及要有豐富閱讀經驗等。

至於卷二寫作能力卷，張珉形容3題都較淺易，留意到近年出題已經較易處理，盡量避免令考生出現「部分離題」的情況，「以往似考識唔識睇題目，多過考核中文（寫作）能力」。

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▲ 文憑試中文科卷二寫作能力卷試題。（林宇翔攝）

他指出，第1題維繞的「嚴以律己，寬以待人」格言耳熟能詳，貼近日常生活，社會上及學校道德品德教育亦有機會提及；第2題的「微笑以對」容易照字面理解，考生可就某處境、階段或人生不同場景，撰寫記敍抒情文或議論文；第3題問法有別於往年要求考生「談談看法」的典型議論文，今次問及「送禮之我見」當中的「見」字，考生作答時跟往常提出見解論證或分析評論便可，該題亦有彈性讓考生選作抒情文。

張珉聰監考時留意到有較多考生選作「微笑以對」題目，指近年的社會事件為考生提供豐富寫作素材，強調不論是取材自社會事件或疫情等，考生只要善用素材、作出深刻反思及提出正面價值觀便可，但他留意到早年部分考生寫作時側重寫社會運動，今次考生應預留篇幅寫如何「笑看風雲」及「走出陰霾」。

另外，今年文憑試受疫情影響取消口試，張珉聰指教協不少會員教師反映，不少口語表達能力較佳的學生因此受到打擊，相信會對他們的表現產生負面影響。

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記者：馮琪雅