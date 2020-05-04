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【口罩供應】BFE99%+PFE97%　Shang尚芳保健5月4至6日抽籤登記口罩套裝

精明消費 18:26 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

Shang尚芳保健將於5月4日至5月6日接受第二輪口罩套裝抽籤登記。

新冠肺炎未息，香港市民仍需口罩，Shang尚芳保健將於5月4日至5月6日接受第二輪抽籤登記，中籤者可購買口罩套裝包括新包裝尚芳成人抗菌口罩 24個及DOSE 空氣殺菌噴霧 80ML。

Shang尚芳保健表示，如未能傳送您去登記頁，請稍後再試。今次抽籤非先到先得，登記次序不會影響中籤結果，在5月4日-5月6日 晚上11時前登記即可。

BFE 99% 細菌過濾效果認證PFE 97% 粒子過濾效果認證

抽籤登記購買方法：

1.　於5月4日至5月6日晚上11時前進入連結登記。抽籤機會每人一次，重複填寫作廢，沒中籤者將不設電郵通知。此外，購買後不能更改送貨方法。

2.　中籤者將於5月7日經電郵收到直接購買連結，購買時間為5月7日至5月8日晚上11時前，逾期作廢。

3.　自取口罩可於5月11日起到自取點取貨；郵寄口罩會於5月11日起發貨，5月15日前全數經順豐寄出。

自取點營業時間：12：00PM - 8：00PM（公眾假期照常營業）

自取點地點：荔枝角長順街D2PLACE二期303室（MOOVE）

產品規格：

新包裝尚芳成人抗菌口罩 24個 （綠色無花紋口罩，透明袋獨立包裝，茉莉花味，香港製造）

  • 添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒（包括甲/乙型流感病毒）
  • BFE 99% 細菌過濾效果認證
  • PFE 97% 粒子過濾效果認證

DOSE 空氣殺菌噴霧 80ML 

  • 尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94至99%細菌病毒（包括甲/乙型流感病毒） 
  • 有效舒緩鼻敏感
  • 專利配方
  • 香港製造

登記抽籤連結請【按此

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

病菌及病毒 健康問題 口罩

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