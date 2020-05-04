董建華、梁振英大聯盟主題曲曝光　多名無綫電視旗下歌手領銜演唱

▲ 由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，明日正式出台，大聯盟主題曲今日就率先曝光。

由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，明日正式出台，大聯盟主題曲今日（4日）就率先曝光。原來，大聯盟在YouTube開設頻道「香港再出發」，上傳了主題曲《再出發》MV影片，一眾無綫電視旗下歌手領銜演唱，包括周柏豪、菊梓喬、鄭俊弘、胡鴻鈞等。

主題曲《再出發》幕後團隊，也可說是星光熠熠，本港歌手鍾鎮濤負責作曲，填詞人就是幫過「樂壇校長」譚詠麟填過不少作品的簡嘉明，前無綫音樂總監鄧智偉及全國政協委員黃英豪，分別擔任監製和總策劃。

不過，影片明日（5日）上午11時正才首播，如果市民想聽歌就要等一等了，但主題曲的歌詞則可以先睹為快，《再出發》首幾句歌詞是，「夜晚縱漆黑，日出終必見曙光再現，重情別抱怨，就覺呼吸空氣更新鮮」。

其實，政府過往曾推出回歸周年主題曲，亦喜以選用當紅歌手主唱。回歸20周年主題曲《香港．我家》，由多位年輕香港歌手合唱，包括林欣彤，鄭欣宜，周柏豪，陳柏宇，許廷鏗等。早前推出名為《共同家園》的粵港澳大灣區主題曲，由譚詠麟、容祖兒、李克勤等26名中港兩地歌手，以及銀河新星青年合唱團合唱，一起唱好大灣區，今次《再出發》銀河新星青年合唱團亦有份獻唱。

據悉，大聯盟雲集眾多主要地產商、政經界名人，目的是團結各界，助香港抗疫和經濟復甦。大聯盟亦上傳了 「共同宣言」影片，宣言提到，倡議及發起成立大聯盟，以「堅持一國兩制，共建穩定繁榮香港」為宗旨，匯聚全體香港人的力量，拒絕被「攬炒」，選擇發展；拒絕被破壞，選擇法治；拒絕被撕裂，選擇團結；推動香港再出發。