【衝出香港】港產攝影師用鏡頭紀錄城市面貌　作品受國際認同獲邀網上攝影展

▲ 香港攝影師Kasper Forest（中）獲不少國際性奬項。（大會提供）

在香港土生土長的港人攝影師Kasper Forest，多年從事媒體創作的他，自2011接觸攝影藝術，因對香港有濃厚感情，在2016開始以黑白菲林展開街頭攝影的探索之旅，以希望以十年專題項目《窄路相逢》（Conflict Hong Kong）去記錄市城裡被忽略的重要細節。

其攝影專輯作品集《窄路相逢》，將於澳洲最大兼全球第二大攝影展Head on（line） Photo Festival 2020中展出，Kasper更是唯一被邀參與其中的香港攝影師﹐Kasper更是唯一被邀參與其中的香港攝影師。

▲ 《窄路相逢》作品之一。（大會提供）

有關「Conflict Hong Kong」的創作動機，Kaper解釋來自現代香港人正面臨的時代困境。「很多出生於80年代的男女，都愛稱自己為香港人，拒絕中國人的稱號，然而事實上中國人的身份卻又無可置疑。這種自我否定的意識，為我們帶來荒謬的矛盾心理，這種內心掙扎讓我們對未來感到徬徨不安。 」

Kasper Forest開始用相機拍下這個城市的矛盾面。他指香港是亞洲是最富有的城市之一，可是人們對風餐露宿無家可歸的人視若無睹。

▲ 作為攝影師，Kasper不想錯過拍照的機會。（大會提供）

他指：「我們自稱為國際都會；可是這裡的同性戀社群受盡歧視；除了本地人還有很多不同國家的文化，組成我們身處的這個城市。」

Kasper開始把這些被邊緣化的題材放進我的藝術創作之中。「攝影應該不只是純粹美的紀錄，Dark side的捕捉更為重要！」

▲ 《窄路相逢》另一作品。（大會提供）

作為一個攝影師，他不想錯過拍照的機會，令東西隨之而永遠消失。同時，香港有很多文化、社群、工藝、建築正在急速消失。「Conflict Hong Kong」專題攝影，專注捕捉在香港生活的外國人、少數族裔、低下階層、被邊緣化的藝術工作者、變性人、環游世界的過客旅人等，告諸世界這城市的真實一面。

另外，Kasper亦拍攝的對象所啟發，開展了名為「#ImmediateSexuality」的另一專題，以記錄不同性向人士的美學及內心世界。

▲ 「#ImmediateSexuality」作品之一。（大會提供）

Kapser多年來其他重要攝影項目包括：《金童玉女》（The Ghost City）、Landscape and Lips等。Kasper亦曾於2019第三屆新藝潮博覽會中贏得「新藝潮國際藝術家金獎」。

由於新冠肺炎關係，今年「Head on（line） Photo Festival 2020」展覽將以網上形式於5月1日至17日進行，逾百攝影師將於網上進行講座及工作坊，Kasper Forest於5月14日澳洲時間下午1時30分（香港時間早上11時30分）現身，分享他的攝影世界。

Head On(line) Photo Festival官方網站，按此

記者：司徒家傑