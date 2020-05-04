15歲男童疑聽從母親指示　 糾黨於深水埗搶劫母親雀友逾8,000元

▲ 15歲男童疑聽從母親指示，糾黨於深水埗搶劫母親雀友， 其中一人被搶去逾8,000元。

15歲男童疑聽從母親指示，與6名男子於深水埗搶劫母親的雀友，其中一人被搶去逾8,000元，另一人則掙扎呼救，沒有財物損失。15歲兒子及涉案4名被告否認搶劫等罪，案件今午（4日）於區域法院續審，控方傳召兩名事主及播放閉路電視片段。辯方質疑警員錄口供時引導事主，其中1名事主承認不肯定賊人數目。

涉案被告依次為周愛秀（47歲）、其15歲兒子、兩名14歲男童、16歲少年、15歲男童、17歲少年及張子軒（20歲）。首5名被告被控1項搶劫罪，其餘3名被告則與周、其中1名14歲男童及16歲少年同被控1項企圖搶劫罪；首被告今早認罪，還柙候判，1名14歲男童及17歲少年早前已認罪，獲准保釋候判。

控罪指，首5名被告於2018年12月16日，在深水埗福華街樓梯間，搶劫事主陸澤菊及劫去現金港幣8,000元及人民幣500元；另控罪指，6名被告於同月17日，在深水埗北河街企圖搶劫事主何琼。

其餘5名被告否認控罪。事主陸澤菊繼續出庭作證，辯方對陸進行盤問。

辯方質疑，陸是否對於賊人身高有印象，又指陸在的警方供辭中，聲稱4名賊人的身高介乎1.7米至1.75米之間。陸回應指，自己當時「驚到震」，不肯定賊人身高，但至少有兩人比她高。

控方下午傳召另一名事主何琼，並播放閉路電視片段，何認出自己，而在片段中亦可以看見被6名男子尾隨。辯方盤問時指，何兩度到警署錄取口供，第一次何稱被6人行劫，第二次錄口供時卻改為被5人行劫，辯方質疑警員錄口供時引導何。

何回應辯方，供稱自己案發時被人從後掩口，後來到警署錄口供時很緊張。何於庭上一度情緒激動，法官安撫其情緒後，何續供稱，當時不肯定賊人為5人或6人，但強調警員沒有引導自己；聆訊明（5日）續。

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記者：王仁昌