▲ 旅行業界會見地產建設商會，盼商舖租戶獲租金寛減。（資料圖片）

「香港旅行社解困大聯盟」今午（4日）約見地產建設商會執委會主席梁志堅及管理層，立法會議員石禮謙也在席。「大聯盟」呼籲商會成員，體恤業界在零收入情況，對旗下商舖、旅遊街以及寫字樓的旅行社租戶，作出大幅度租金寛減，參考特區政府及公營機構的減租支援措施，與旅行社共度時艱。

「大聯盟」期望，寛減租金能迅速落實，於未來3個月以一筆過寛減，讓業界減輕租金的沉重負擔，得以喘息，渡過眼前最艱難危機，等待復甦黎明之時。

「大聯盟」召集人姚柏良稱，業界正處生死存亡危機，懇請商會成員就商鋪和寫字樓寛減租金，並期望梁志堅拔刀相助。梁志堅回應稱，理解到旅遊界及本地旅行社受到疫情打擊，首當其衝，正在水深火熱之中，對旅行社租戶困境極為同情，答應會盡力向商會各成員反映「大聯盟」訴求。

「大聯盟」稱，過去數月已約見各司局長及旅遊事務專員等，要求政府帶頭減租，其後多個公營機構如房委會、市建局和機管局等響應，作出不同幅度的租金寛減，援助租戶計劃，由減免為期6個月的75%租金，可惜當局的帶頭減租未能立竿見影，迄今說服各大地產業主也同步響應。

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責任編輯：吳卓峰