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步兵選僱主也有準則　最不喜歡的是甚麼？

職場 19:33 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

據創市際市場研究顧問最新發布的「外送平台品牌調查」，步兵求職意願除了受收入及工作時間影響，還會視乎平台的規定、配送範圍、保障等。（本報資料圖片）

由於新冠肺炎疫情關係，屢有商戶無限期停業、裁員、減薪的情況出現，不少打工仔陸續以兼職形式，甚至轉行全職加入步兵行列。目前在香港規模較大的外送平台如戶戶送（Deliveroo）、foodpanda、Uber Eats，步兵在從事步兵工作之前又會有何考慮？據創市際市場研究顧問最新發布的「外送平台品牌調查」，步兵求職意願除了受收入及工作時間影響，還會視乎平台的規定、配送範圍、保障等。

該調查蒐集了1000名受訪者意見顯示，有16%受訪者已在從事外送工作，其餘84%的受訪者雖然未加入，但有意嘗試。而他們想加入機車外送的三大主因包括：想要增加收入（83%） 、工作時間比較彈性（47%）、剛好有空閒時間（36%），其餘則包括可幫助人（14%）及想找工作（11%）。

在外送員最在意的項目方面，就以工作時間可自由安排（83%）、報酬高低（66%）、彈性自由、沒有壓力（56%）為首三項要點，另外則在意公司福利（30%）、工作有保障（25%）等項目。

事實上，目前各外送平台除了有最基本的報酬獎金制度，也會不定期給予時段性獎勵、區域性獎勵、雨天獎勵、里程加倍獎勵等，這些都是激勵步兵盡力服務並爭取額外獎勵的重大因素。

另值得一提的是，調查中亦有訪問受訪者提供「不選擇」的負向因素，其中指出對兩大外送平台  foodpanda及Uber Eats 的負向印象。就foodpanda而言，受訪者表示規定太多、加入費用（裝備）太高、平台保障不足為不吸引他們求職的原因；Uber Eats方面，則主要因為配送範圍太遠、覺得該平台保障不足、規定太多為主。

責任編輯：張寶燕

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