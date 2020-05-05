【未雨綢繆】53歲當爸為女兒買教育基金　黃澤鋒積穀防饑：要居安思危

▲ 黃澤鋒未雨綢繆為愛女供教育基金。

現年53歲的黃澤鋒其太太陳麗麗，當時以51歲之齡懷孕，並於去年7月誕下女兒「小黃妃」黃熙恩，共組三口幸福之家。

黃澤鋒最近為開電視節目《「我的志願」速成班》任主持，在節目內會教家長從小朋友出生開始，根據其個性及興趣作出培育。至於黃澤鋒本人，他接受TOPick專訪不諱言由於「高齡」當父母，縱然囡囡黃熙恩現在只得9個月大，已未雨綢繆為女兒購買醫保及教育基金：「就算我將來百年歸老，至少可以讓女兒完成大學課程」。

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▲ （湯炳強攝）

黃澤鋒培育女兒課外興趣

黃澤鋒曾是香港泳隊成員，現在是游泳教練、泰拳教練，但他表示不會強迫女兒去做運動員。

「首先我是一個運動員，但爸爸很擅長的東西，女兒未必會很喜愛。我可以培育她的興趣，但喜不喜歡由她去決定。不過一定要她學懂游水，求生嘛！香港四面環海，不懂游水好危險。另外教她打牶是為了自衛，所以兩樣都會教曉她。」

黃澤鋒續說：「至於將來發展路向，以及是否做運動員，我覺得是另一世界，因為做運動員要具備fighting heart，要有好勝及鬥志一面，若果性格條件不合適，何必迫她呢？」

▲ 黃澤鋒為一家三口經濟支柱。（取自instagram）

用鼓勵方式教導子女

黃澤鋒在開電視節目《「我的志願」速成班》訪問了施永青，他很認同對方以「鼓勵」方式教導子女：「某日他的兒子考試只得40分，施太太駡兒子駡得很厲害，反而施永青沒有駡兒子。」

原來施永青向兒子表示，只要下次考到50分，算是有進步便可以了。黃澤鋒說：「這是好好的鼓勵，責罵是否便得到父母想要的效果？反而鼓勵他會更好，做人態度亦一樣。」

▲ 黃澤鋒於《「我的志願」速成班》訪問施永青。

當了9個月的新手爸爸，黃澤鋒覺得照顧小朋友一點也不容易，很多事情預料之外，只好要見招拆招：「女兒來到這世界陪伴著我們，是很開心。雖然一整天的時間都給了她，但看到她成長，便明白年幼的我是如何，我發覺女兒很頑皮，應該跟我一樣吧，終於體諒到父母親的辛勞。」

黃澤鋒謂當爸爸後，想法也有所不同，事事以女兒行先：「以前跟太太想去旅行便去，賺的錢相信老來都可以生活到，但有了小朋友後就要努力賺多些。」

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▲ 黃澤鋒有女萬事足。（取自instagram）

為女兒準備教育基金

黃澤鋒早已為女兒購買教育基金及醫療保險：「萬一我們其中一個走了，她怎麼算呢？大學都未畢業怎麼辨？所以要替她供教育基金，每月供千多元，可以供她讀到21歲，即使我百年歸老，女兒都可以繼續讀大學，這是我基本的責任。」

現在太太主力在家湊女，黃澤鋒成為肩負一家三口生活的經濟支柱，可是受疫情的影響，他開設的游泳班及泰拳班也被迫暫停。

▲ 黃澤鋒為女兒供教育基金。（湯炳強 攝）

黃澤鋒說：「政府的資助不多，我是體育老師及自僱人士，所以各獲資助7500元，幸好有點積蓄，我們家住居屋，平時亦很節儉，所以今日疫情來的時候，不用那麼徬徨，『好天斬埋落雨柴』是我的座右銘，亦是上一代教落，要居安思危。」

場地提供：The AIR (The ONE)

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記者：游艾維