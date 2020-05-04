【學是學非】跟戴祖儀於路邊影相誤中花毒　馮盈盈獲緋聞男友鄭衍峰慰問

▲ 馮盈盈中花毒後狻緋聞男友鄭衍峰慰問。

馮盈盈跟戴祖儀早前相約逛街，期間二人見路邊美麗的花朵，即一起上前拍照，惟事後二人均出現頭暈、頭痛兼作嘔徵狀，輕微中了花毒。

而馮盈盈今日於將軍澳電視城出席《big big shop感謝祭》記者會，談及中了花毒一事，她跟傳媒透露上星期六於路邊碰到的花是「夾竹桃」，馮盈盈表示返家後整個人都錯亂，第二朝又作嘔又頭痛，後來知道夾竹桃是有劇毒，她說：「嚴重可以致命，所以算不幸中大幸。」

【新歡上場】馮盈盈與醫生分手後各有新歡 被指秘戀猛男主播3個月節目上公開傳情

▲ 馮盈盈早前於路邊花叢影相。

雖然中了花毒，但盈盈未有求診，只是靠飲水和睡覺去舒緩，盈盈承認中花毒後，獲不少朋友送送上慰問，當中也包括追求者。

她更自信地說並非只得一個追求者，「市場」十分大，更謂明白網民擔心她說話太大聲難覓對象，現正努力培養文靜氣質一面。

▲ 馮盈盈跟主播鄭衍峰傳緋聞。

【重新出發】馮盈盈舊愛巢成功3萬元放租 FYY改1.9萬元租深水埗新盤

盈盈又說前度醫生男友及緋聞男友兼大隻主播鄭衍峰也送上慰問。當問及跟鄭衍峰發展如何？她坦言對所有可能性持開放態度，最重要別心急。

她續說感受不到對方的追求，二人是以好朋友方式相處，盈盈更說擇偶條件是要有幽默感。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF