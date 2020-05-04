政府已分階段恢復公共服務　聶德權往稅局視察

▲ 聶德權（前排右）聽取稅務局局長黃權輝（左）介紹部門的櫃檯服務情況。（政府圖片）

政府早前宣布今日起分階段恢復公共服務，大部分部門的櫃檯服務已經回復正常，當中包括稅務局和勞工處。公務員事務局局長聶德權今日（４日）到訪稅務局和勞工處，視察部門恢復公共服務的情況。

聶德權首先前往稅務大樓聽取稅務局局長黃權輝介紹中央詢問處、商業登記署和印花稅署的櫃檯服務情況。這些櫃位服務的辦公時間今日起回復正常。

聶德權得悉部門已實施各項感染控制措施和人流管理措施例如派發籌號，以保障員工和公眾的健康。部門為減少社交接觸，亦鼓勵市民用郵遞方式提交文件並盡量使用電子服務處理他們的稅務事宜。



隨後聶德權在勞工處助理處長（就業事務）許柏坤陪同下，到訪勞工處東港島就業中心、飲食業及零售業招聘中心，了解各就業及招聘中心全面恢復正常櫃位服務後的情況，以及所採取的減少社交接觸及管理人流措施，例如實施預約面試安排。



聶德權說，政府在繼續保持高度警覺和採取必要的預防措施下，今日起逐步恢復公共服務，情況大致暢順。政府大樓和場地已實施各種預防感染措施，包括在入口處為進入人士量度體溫、提供酒精搓手液和加強清潔公用設施等。

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責任編輯：吳卓峰