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社會轉變急速培養自學能力更重要　「過來人」擬為女兒報IB

社會 08:05 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

曾讀IB課程、畢業於劍橋的尖子胡嘉瑩早年開辦教育中心，亦有意安排女兒將來入讀開辦IB課程的幼稚園。（林宇翔攝）

傳統名校出身、憑着國際預科文憑（IB）佳績考入英國劍橋大學的「過來人」胡嘉瑩，於10年前開辦教育中心迦拿教育，為IB課程學生補習及提供海外升學諮詢服務。考慮到社會轉變急促，身為人母的胡嘉瑩亦偏向將來安排自己的女兒就讀IB課程。

胡嘉瑩小學時期曾住公屋，時值1997年金融風暴後數年經濟轉差，她在傳統名校完成中五後，靠獎學金轉到李寶椿聯合世界書院讀IB課程，其後考入劍橋大學經濟學。

【新冠肺炎】疫境無礙海外升學 兩DSE傳統名校生靠「預測成績」獲牛津入場券

教育兩極化　屋邨名校生漸少

胡嘉瑩說，經營教育中心期間，觀察到近年趨向主要是傳統名校生報讀外國大學，「我以前讀書年代還有些屋邨名校生，但現在愈來愈少」，形容香港教育愈趨「兩極化」，估計主要因為經濟問題，現時要送子女到英國讀大學所涉及費用，對一般家庭來說是很大數目，一年學費約10多萬至20多萬元，加上機票、住宿及生活費，一年費用高達40萬至50萬元，「3年就要百幾萬，已足夠支付首期」。

坊間雖然有向基層學生提供支援，卻乏人問津，胡嘉瑩知悉兩年前有劍橋校友，希望每年向1名就讀本地中學的低收入家庭學生提供全數獎學金入讀劍橋，「最後都好難找到這種家庭環境的學生」。其教育中心亦在兩年前開始，願意免費為家境清貧的學生提供升學指導，教寫個人陳述及面試技巧等，曾撰專欄宣傳，但今年踏入第3年至今只收過1人查詢，最終在中心協助下成功到英國升讀大學。

「過來人」擬為3歲女　報IB課程

育有3歲女兒的胡嘉瑩說，幾年前仍認為要安排女兒入讀傳統學校，打穩學術根基，但有鑑近年社會經濟架構轉變速度太快，「預視到未來是我們不認識的世界，20年前不會有人想到人工智能的發展。」令她察覺培養自學能力的重要性，故現時傾向讓女兒入讀提供IB課程的幼稚園。

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記者：馮琪雅

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