【新冠肺炎】疫境無礙海外升學　兩DSE傳統名校生靠「預測成績」獲牛津入場券

▲ 迦拿教育指導下，今年有11名應屆中學畢業生已獲牛津大學或劍橋大學有條件取錄。（新華社圖片）

全球新冠肺炎疫情未止，有海外升學諮詢顧問指導下約100名學生，早前已獲英國大學「有條件取錄」，包括2名來自傳統名校的文憑試考生已取得英國牛津大學入場券，未有受疫情打亂升學部署。

現時港生已可憑學校「預測成績」預先報讀外國大學，有升學顧問估計，萬一疫情導致文憑試無法順利完成，考評局的預測成績亦會獲英國名牌大學認可，已取得有條件取錄資格的學生亦無需擔憂。

教育中心迦拿教育（Cana Elite Education Centre）聯合創辦人胡嘉瑩表示，正接受其中心指導的應屆中學畢業生之中，有約100人已獲英國羅素大學聯盟（The Russell Group）成員有條件取錄，當中11人更是獲牛津大學或劍橋大學取錄。

▲ 迦拿教育有為IB學生開補習班及為學生提供海外升學諮詢服務。（受訪者提供）

提早部署面試 勿臨陣磨槍

胡嘉瑩指，中心服務的學生主要來自國際學校，因部分傳統名校行「雙軌制」兼辦IB課程，故中心不乏名校IB生捧場；而今年取得牛津入場券的其中兩人，更是來自傳統名校的應屆文憑試考生，二人分別獲牛津法律學系，以及經濟及管理學系有條件取錄，他們均須於文憑試實際達到3科5級成績方可獲正式取錄。

取得牛津有條件取錄資格的其中1名文憑試考生，便於去年底，憑着2科核心科加3科選修科均達5**的「預測成績」，報讀牛津經濟及管理學系。胡嘉瑩指，牛津各學科一般只會為一半申請人安排面試，該名男生報讀的學科面試率更低至3成，故除了要有頂尖的預測成績，亦需在個人陳述及入學筆試準備得宜，才可獲得面試機會。

至於面試內容並非一般的個人題目，據她的經驗，通常是圍繞相關學術範疇，「可能會給一堆數你計，計完再問答案代表甚麼意思」，故建議學生於每年10月報名之前，提早在4月開始部署選科及預備面試，不應在12月面試前夕才練習面試。

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DSE生預測 參考中五成績

不過，令文憑試在疫情下最終能否順利完成仍存在未知數，考評局早前指若要取消或腰斬考試，便會按考生校內成績等評估成績等級。胡嘉瑩說，據其了解，英國大學跟當地考評局仍在商討如何取錄當地考生，傾向會按預測成績收生，估計當地大學亦會「一視同仁」認可文憑試的預測成績，她亦暫無收到牛津及劍橋等名牌大學收生部門反映拒承認文憑試成績。

考評局曾解釋評估成績等級機制非新鮮事，過去5年曾與三分之一的中學合作評估考生成績。而預測成績對海外升學的考生尤其重要，胡嘉瑩指，英國大學一般在每年1月截止報名，牛津、劍橋則早於入學前一年的10月中截止，故不論是國際學校或本地文憑試考生，都要靠其就讀中學提供的預測成績，去報讀英國大學；學校估算成績時，一般主要參考上一學年的期終試成績，以文憑試考生為例，便是參考中五成績估算。

▲ 教育中心迦拿教育聯合創辦人胡嘉瑩表示，原本部署下學年升讀英美大學的學生，未有受疫情影響改變部署。（林宇翔攝）

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留學生回港避疫 未棄升學

胡嘉瑩續指，傳統名校以往有較多學生到海外升學，其過往成績亦為英國大學負責收生人員熟悉，但胡留意到一些「新校」沒有過往數據參考，往往在首次預估成績時會「太手緊」，相反亦有些學校會傾向過分高估考生成績，有機會影響學校往後提供預測成績的認受性。

此外，不少外國留學生早前也回港避疫，而中心正協助下學年到英美升學的學生，胡嘉瑩說暫未聽到有學生反映因疫情而放棄到外地升學，反而不少家長考慮到在反修例事件未完結，更加傾向安排子女到外國讀書；至於明年升學的情況，撇除本身就讀國際學校、資源充裕的學生應該會繼續到海外升學，估計在疫情下經濟轉差，會多了學生留港讀書。

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記者：馮琪雅