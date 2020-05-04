【新冠肺炎】中大醫學院：03年沙士經驗及港府迅速應變　成本港「守得住」關鍵

▲ 本港新冠肺炎疫情已過100天，疫情已趨緩和。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情已過100天，由高峰期單日新增65宗個案，到現時已回落至零星輸入個案，更已持續15天未再出現本地感染個案。中大醫學院於分析，指本港經歷03年沙士一疫，令政府及市民公共衞生意識大增，大多港人疫症之初已戴口罩、勤洗手，加上港府迅速應變作出抗疫措施，是令本港「守得住」的關鍵。

本港自1月22日爆發新冠肺炎疫情，至今逾100日累計錄得1040宗新冠肺炎確診及1宗疑似個案，惟鄰近的日本、韓國及新加坡至今已逾1萬宗確診個案，單是新加坡過去14天已增逾1.1萬宗個案。

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中大醫學院院長陳家亮聯同醫學院公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山及助理教授郭健安於《加拿大醫學協會期刊》(CMAJ)撰文分析，指本港經歷2003年沙士一疫，政府及市民公共衞生意識大增；而一項調查亦指，本港錄得首宗新冠肺炎個案後，有逾95%人勤洗手，更有99%人戴上口罩，現時戴口罩亦已成港人疫症下的規範。

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分析又提及，加上港府於是次疫症中作出迅速應變，採取一系列有效的抗疫措施，包括在疫情初期已增加社交距離、進行大規模採樣化驗和檢疫措施，亦成為港人「守得住」的關鍵，值得其他國家及地區參考。

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責任編輯：陳正怡