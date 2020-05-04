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【新冠肺炎】防疫措施擬放寬　酒吧斥不公促解禁

社會 22:05 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

消息指港府擬鬆綁部分防疫措施，有酒吧及娛樂業界批評當局措施不公，促將酒吧與餐廳一視同仁。（梁偉榮攝）

消息指，港府將放寬防疫措施，部分關閉的場所可獲「解禁」，惟不包括酒吧及派對房間。有酒吧及娛樂業界批評當局措施不公，因業界已有商戶在被迫關閉一個月虧損30萬至50萬元，故當局應將酒吧與餐廳一視同仁。

消息：政府將放寬4人限聚令人數上限及食肆4人入座限制

由娛樂、飲食及酒吧業界組成的「飲食及娛樂小商戶大聯盟」昨到政府總部外請願，召集人陳民批評，若當局僅放寬食肆防疫措施，酒吧則仍要停業，是對業界不公，有歧視之嫌。他指，食肆顧客一樣除口罩食飯，甚至部分餐廳仍售賣酒類，酒吧只售賣飲品卻繼續停業，做法不合邏輯，認為應與餐廳的限制措施一視同仁。

他又稱，位於中環或尖沙咀、約2,000平方呎酒吧，停業一個月就淨蝕30萬至50萬，但第二輪防疫基金資助仍未派發，屆時酒吧或已倒閉，斥「基金變帛金」，促政府加快派錢，並推出第三輪資助。

【新冠肺炎】張竹君：限聚令人數限制無科學根據　最重要精神上勸喻市民勿聚集

香港派對場地協會會長林漢然表示，食肆人流更多，顧客出出入入，難以追蹤，風險較派對房間更高。相反，派對房間易實行人數限制，衞生消毒措施亦已做足，也容易追蹤顧客身份，認為可重開。他又指，單繳交一個月租金已將過往半年至9個月盈利倒蝕，逾7成經營者打算離場，擔心不解禁會令整個行業消失。

【新冠肺炎】許樹昌：本地傳播鏈徹底中斷前　不能一下子取消所有防疫措施

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記者：徐紹軒

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