食肆明起可申請食環署資助　料16,000間餐飲業處所受惠

食物環境衞生署今日（4日）公布，第二輪「防疫抗疫基金」當中的餐飲處所（社交距離）資助計劃，將於明日（5日）開始接受申請。



食環署指，政府實施社交距離措施，根據《預防及控制疾病（規定及指定）（業務及處所）規例》（《規例》）（第599F章）發出指示限制餐飲業務及指明處所的運作，並規定某些處所（包括同時領有食物業牌照的卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館）必須關閉。提供堂食的餐飲處所的生意因疫情及社交距離措施而受到嚴重影響。食環署推出有關計劃為上述餐飲業界提供財政紓困措施，預期可惠及約16,000間餐飲業處所及其員工。



計劃為合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積發放25萬元至220萬元資助，主要用作支援在其申請獲批後的六個月內支付員工薪酬。為向飲食業界別提供即時紓困援助，有關資助會透過兩筆付款預先分發。



為免被濫用，申請人在提交申請時必須：

（1）承諾在收到首筆付款的3個月內不會裁員及次筆付款的3個月內不會裁員；

（2）承諾就有關月份不少於8成的資助額會用於支付在該持牌處所工作的員工薪金；

（3）承諾就資助涵蓋的每一個月，均須在指明期間內提交其員工薪金總額及受薪員工總人數的經執業會計師發出的證明書；

（4）提交2020年3月其員工薪金總額及員工總人數（不論受薪與否）經執業會計師發出的證明書，以供在發放資助後審查遵行規定的情況；

（5）聲明沒有亦不會在「保就業」支援計劃下提交申請，以防止雙重受惠。