【新冠肺炎】孕婦擔心感染肺炎病毒　公院醫生：3至5成改往私家產檢

▲ 婦產科專科醫生陳億仕指出，曾有孕婦因擔心到診所做產檢會受感染，故向陳查詢能否減少產檢次數，甚至不做。(洪芷晴攝)

新冠肺炎疫情持續，不少孕婦也擔心中招，影響胎兒健康。婦產科專科醫生陳億仕指出，孕婦與非懷孕的人感染肺炎的途徑同樣，不過孕婦感染了肺炎，會比普通人更嚴重，因孕婦本身的免疫力比正常人差，於懷孕期間，嬰兒會「頂住橫隔模」，阻礙着肺部呼吸，加上孕婦的心肺功能在懷孕期間都與其他人不同，所以如患有肺炎的話，肺功能就會更差，令病情更加嚴重。

陳億仕表示，曾有孕婦因擔心到診所做產檢會受感染，故向陳查詢能否減少產檢次數，甚至不做。陳指，有孕婦擔心若感染會把病毒傳染給胎兒，但事實上確診媽媽傳給嬰兒的機會極微，且確診嬰兒出生後亦無從判斷到底是在母胎已受感染，還是出生後受感染，故暫未有定論。

根據國際婦產科醫療期刊指出，曾調查385名來至世界各地對新冠狀病毒檢測呈陽性反應的懷孕女性，其中3位女性流產；在252位已經分娩婦女當中， 有約一成半早產，及3個嬰兒出生前夭折；有7名初生嬰兒在產後發現對新冠肺炎呈陽性反應，當中3名於隔離數日後自然康復，而母親和嬰兒雙亡病例全球報告暫只有一宗，且在醫療水平較落後的伊朗發生。

陳認為，從數據推斷，新冠肺炎導致流產的機會非常微。他指，孕婦於懷孕第28週後，便需定期兩星期做一次產檢，「最主要量血壓小便一定要做」，因擔心患有妊娠毒血症、高血壓及糖尿病等，反對孕婦更不利，又提醒孕婦不應過份緊張，「有機會增加產前後抑鬱症風險」。

婦產科專科醫生藍寶梅表示，準媽媽懷孕會較易出現擔心、憂慮的情緒，例如擔心胎兒的健康，所以不會有孕婦希望減少做產檢。不過就有部分孕婦本身到公立醫院做產檢，惟因擔心公院常有不同類型人士出入，而改往私家診所做產檢，「疫情下多了近半人士轉往私家診所」。

藍寶梅指出，本港暫仍未有孕婦感染新冠肺炎後出現危殆等嚴重情況，故認為準媽媽毋需過於擔心，又指即使受感染，若情況輕微到胎兒影響亦不大。

有公立醫院婦產科專科醫生指，由3至4月起確實減少了3至5成孕婦前往做產檢，「本身好多孕婦都是公、私院兩邊走，但疫情下大多改往私院」。不過她又指，近日本港疫情見穩定，到公院人數「漸漸多返」，相信日後會重回正常。

記者：洪芷晴