消息：原地政總署署長陳松青調任上月27日已決定　與陶輝事件無關

▲ 消息指，港府內部早於4月27日已發出內部通告，表示將作出今次人事調動，強調陳松青被調職與陶輝有關的說法，是「絕無其事」。（資料圖片）

警務處助理處長陶輝被指涉嫌違例入住及出租牌照屋，地政總署今早派員到牌照屋調查，但謠傳地政總署署長陳松青，因而被調任至食物及衞生局，出任「主任（衞生）特別職務」。有消息指，港府內部早於4月27日已發出內部通告，表示將作出今次人事調動，強調陳松青被調職與陶輝有關的說法，是「絕無其事」。

TOPick從兩個政府消息獲悉，消息指，陳松青的調任早於上月27日已作出安排，調任的安排亦已有一段時間，部門內部人員一早已得悉，其調任與陶輝事件絕無關係。

據了解，陳松青將在新崗位負責新冠肺炎防疫工作。消息人士指，公務員系統不可能「今日說調，明日就調走」，今次實屬公務員團隊的正常調動。

公務員事務局發言人回覆事件指：

陳松青先生將於明日（五月五日）調任食物及衞生局出任主任(衞生）特別職務一職 ，協助抗疫工作。有關調任屬政務主任職系人員的正常安排，與近日傳媒有關警方高層的報道沒有絲毫關係。

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責任編輯：莫稼浩