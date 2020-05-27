【疫境求生】疫情下送外賣賺取額外收入　Uber Eats司機：開車可幫人

▲ 作為外賣平台送餐司機之一的嘉明，近期多次駕駛着自己深愛的電單車出入橫街窄巷，把一道又一道由餐廳用心製作的菜式，送至每一戶客人手上。

在新冠肺炎疫情下，不少餐廳生意飽受衝撃。作為外賣平台Uber Eats送餐司機之一的嘉明，近期多次駕駛着自己的電單車出入橫街窄巷，把一道又一道由餐廳用心製作的菜式，送至每一戶客人手上，這段在疫情間送外賣的經歷，讓他深深感受到自己角色的重要性。工作時較較彈性較適合自己，靠真誠做好每一個角色。

本身已在餐廳工作了十多年的嘉明，近日在朋友介紹下成為了外賣平台的送餐司機。送餐期間的一路所見，疫情下街道的人流的確有所減少，餐廳內的顧客亦減少了，讓他等餐及送餐的時間都縮短了。

嘉明表示，這段時間不少客人都需要留在家中工作，加上學校停課，所以現在不少需要送餐服務的客人大部份都是住宅的客人。由於在疫情下不少人都不太可能出外吃飯，他笑言曾經把一日三餐都送過給同一位客人，這亦增添了不少他送餐經歷的樂趣。

此外，他又留意到不少餐廳其實都很用心去製作自己的菜式，食材新鮮之餘，又十分符合香港人的口味，無奈疫情下卻讓生意大受影響，他們亦因此在這段時間依賴十分依賴外賣送餐的行業去為他們增加收入。

對於自己作為外賣送餐從業員在疫情下的角色，嘉明坦言自己的角色除了可在疫情下賺取額外收入外，更重要的是可以幫助客人隨時在家就可吃到想吃的東西，而商戶亦可透過他們在疫情下維持收入，覺得自己的角色還是有一定的重要性，最後他又勉勵港人：

疫情下大家都會吃力，但相信大雨後會見彩虹，香港人加油，一起度過這個疫症難關。

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責任編輯：王俊賢