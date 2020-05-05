【BB大晒】楊怡囡囡已過12朝　與羅仲謙準備豬腳薑醋：好多嘢都唔識

▲ 楊怡誕女後現時正在坐月。

現年40歲的楊怡於2016年與羅仲謙結婚，2月時楊怡宣布和羅仲謙造人成功，在4月22日公布順利誕下女兒「小珍珠」，「升呢」為人父人母。

原來「小珍珠」出生已過了12朝，昨日（5月4日）楊怡在個人IG上載一張抱B女照片。相中所見，正在坐月的她精神飽滿，並表示自己是新手媽媽，很多事也不懂：「初為人母，真係好多野（嘢）都唔識，過咗12朝，原來可以派薑醋啦！」她已我準備豬腳薑醋禮卡寄送給親友。

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▲ 楊怡發布坐月照片。（取自IG）

「小珍珠」亦十分好腳頭，一出世帶挈父母，因為楊怡提到有贊助贈她薑醋以派及親友，並有贊助滴雞精給她補身。

至於新手爸爸羅仲謙一樣有女萬事足，之前他便上載一張吻囡囡腳仔的照片，十分溫馨。

▲ 謙仔對著囡囡盡展父愛。（取自IG）

早前謙仔為《陀槍師姐2020》開工接受媒體訪問時也坦言，在家中顧著睇住囡囡幾乎不想出門口。

囡囡暫時者改名，仍暱稱為「小珍珠」，謙仔指女兒名字留給長輩安排。

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