【綠帽丈夫】新婚半年誕下足月女兒　丈夫做親子鑑定證被派綠帽怒告離婚

▲ 丈夫做親子鑑定證女兒非親生。

新婚夫婦迎接兩人的愛情結晶，本是前所未有的快樂。不過，有夫婦婚後6個月女兒就出生，而兩人在婚後才同房，令丈夫起疑心，做了親子鑑定令丈夫瞬間心碎。

據內地媒體報道，劉姓男子與妻子在2016年10月結婚，妻子在2017年5月就誕下女兒小花，作為新手爸爸的劉男卻高興不起來，因為結婚才6個月，女兒就出生，而且他與妻子在婚後才同房。

親子鑑定證非親生女

在疑惑之下，他委託了司法鑒定所進行親子鑒定，顯示他並非小花的親生父親。備受打擊的劉男將妻子告訴法院要求離婚，並要求女方歸還撫養費、醫療費及精神損害撫慰金等費用共計近30萬元（人民幣，下同）。妻子辯稱，二人婚後因工作關係經常分居兩地，家裡的事都由她打理，任勞任怨。

廈門法院近日公布相關判決結果，因妻子在婚姻狀態中所生育的女兒與丈夫不存在親子關係，而妻子亦未向丈夫告知真相，更讓他承擔對女兒的撫養義務，判決妻子需償還女兒支出的撫養費、醫療費及鑒定費，合共3.8萬人民幣。

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責任編輯：王明芳