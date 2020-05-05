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【十八年後的終極告白】戴祖儀重唱《分分鐘需要你》　藉林子祥金曲抒發愛情觀

娛樂 10:35 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

戴祖儀重唱《分分鐘需要你》。（圖片：星夢）

戴祖儀（Joey）日前為劇集《十八年後的終極告白》插曲《分分鐘需要你》拍攝MV， Joey翻唱前輩林子祥膾炙人口歌曲，Joey坦言是很大挑戰。

戴祖儀稱：「記得錄歌時其實是正式入行初期，覺得自己當時經驗未夠，如果現在重唱，相信會更好，不過老闆說當時青澀的我更加適合劇中感覺，希望大家都細味一下。」

《#後生仔傾下計》孔德賢做MV男主角。（圖片：星夢）

今次翻唱更有兩個版本happy及sad version，導演特意安排MV有兩個不同版本的結局，更找來《#後生仔傾下計》小帥哥孔德賢（Danny） 擔任男主角。
Joey笑說：「拍攝當日撞正《#後生仔傾下計》錄影通告，多謝Danny拍膊頭幫手，為咗好好報答佢，我已經再三叮囑導演要捕捉佢最靚仔嘅一面。」

MV的happy version不乏二人的開心甜蜜片段，至於sad version則再找來《#後生仔傾下計》 呂靜文（Bonnie）飾演Danny的真正女朋友。原來Joey只是單戀，默默在Danny身邊守候。

Joey 說：「現實中的自己不會是這種女生，我一定會確認雙方感情，不會浪費時間去等。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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