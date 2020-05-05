林鄭月娥：不希望本周五立法會內會出現打鬥　盼先處理國歌法和商標修訂草案

▲ 林鄭月娥，促請立法會盡快通過本年度的財政預算案和加速審批多項工務工程。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥表示，本港今年首季本地生產總值按年下跌8.9%，是有紀錄以來最差，比1997年亞洲金融風暴、2003年沙士、2008年金融海嘯時更差，但政府會採取逆周期措施，加大投資和開支，力保香港經濟，促請立法會盡快通過本年度的財政預算案和加速審批多項工務工程。

林鄭月娥又指，立法會議員在香港困難的時刻，應該要履行其職責，一方面在財委會要加速審批工程，另一方面在內委會選主席的程序已超過半年，仍未能選出主席處理正常事務，令人深感遺憾。

她認為，立法會有責任及能力自我糾正，留意到立法會主席梁君彥尋求外間資深大律師意見，確實現任內會主席李慧琼可以處理內會一般事務，特區政府會再多等幾天，希望周五（8日）内會可順利召開。

她又指，若會議出現法律爭拗，適當時可尋求司法裁決；萬一會議出現治安問題，例如打鬥，就會交由執法部門處理。她希望上述兩個情況都不會出現，呼籲部分立法會議員回頭是岸。

林鄭月娥又說，立法會至少有7項法案已經完成法案委員會審議，當中《國歌條例草案》和《商標修訂條例草案》的法案委員會都已經提交審議報告，希望內會恢復運作後，可以安排將兩項法案，排在財政預算案後，交大會審議。

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記者：陳子謙