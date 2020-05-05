【解構都市病】胸痛不一定是心臟病　34歲女子工作壓力大導致胸痛呼吸困難【附自我檢查方法】

▲ 34歲女子因為工作壓力大，引致胸痛及呼吸困難。

工作壓力大也可導致胸痛！台東基督教醫院心臟科醫生吳寶榮近日分享一宗病例，一名34歲女子感到胸痛、呼吸困難，以為心肌梗塞，事實上是工作壓力所致。吳醫生教大家分辨心臟病引起的胸痛、壓力或情緒等問題引起的胸痛，以及自我檢查的方法。

工作壓力可致胸痛

34歲的李小姐近兩個月來總覺得胸口悶，嚴重時甚至呼吸困難，痛的感覺傳到背部，上網一查，自己的症狀竟和心肌梗塞好像。台東基督教醫院心臟內科吳寶榮醫生表示，網絡上有些似是而非的訊息，易讓民眾產生誤解，其實李小姐是因為工作壓力，導致睡眠品質不佳，長期下來，出現自律神經失調，而引起胸痛。

吳醫生進一步說明，李小姐不是三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者，也沒吸煙或身材肥胖，其胸痛常在休息時發生，並持續超過半小時甚至一小時。經心電圖及胸部X光檢查後，排除心臟問題，是工作壓力，衍生胸痛問題，若依舊持續或感到困擾，可至身心醫學科門診尋求協助。

胸痛也可能是心肌梗塞

有民眾看了網絡資料，心有疑慮而主動就醫，也有民眾隱忍胸痛，險些來不及就醫。吳醫生就曾遇過患有糖尿病、高血壓等慢性病的65歲婦人，在一般診所接受規則治療。近一個禮拜出現呼吸困難，夜晚平躺睡覺會有咳嗽及胸口緊緊的感覺，丈夫直覺情況不單純，立即陪同婦人到心臟內科門診就醫。

經初步心電圖及胸部X光檢查後，確診為心肌梗塞併發心衰竭及肺水腫，立刻轉診至具有心導管設備的醫院，接受緊急心導管手術及冠狀動脈塗藥支架置放術，已平安出院，目前接受門診追蹤及藥物控制。

如何分辨胸痛是心臟病引起？

吳醫生指出，兩個胸痛案例常見於門診，究竟胸痛是否為心臟病，須先了解造成胸痛的原因，可簡單的用心因性、非心因性區分。

心因性胸痛可以是冠狀動脈心臟病（心絞痛、心肌梗塞）、心肌炎、心包膜炎、主動脈剝離、主動脈狹窄、二尖瓣（三尖瓣）脫垂症候群等原因造成。

典型冠心症胸痛（心絞痛或心肌梗塞）：前胸靠近左側的壓迫感，或是重物擠壓感，有時合併呼吸困難的感覺。悶痛感可能會輻射到左肩、下巴、背部、頸部或左臂內側。

非典型心絞痛：噁心、嘔吐、頭暈或昏厥、感覺異常等。症狀發生時間可從數分鐘到15至20分鐘不等，通常這種疼痛如果與活動（工作或運動）有關，可以在休息或使用藥物（如硝化甘油舌下含片）後症狀減輕。

非心因性的胸痛有：

1.肺部問題，例如肺炎、氣胸、氣喘；

2.腸胃道問題，例如胃食道逆流、胃或十二指腸潰瘍、膽囊炎、胃穿孔等；

3.胸廓肌肉神經疼痛，例如肌肉拉傷、帶狀泡疹引起的神經痛、挫傷或撞擊後的疼痛等；

4.情緒問題，例如憂鬱、緊張或壓力可能會引發胸悶、胸痛，有時還會合併心悸或呼吸困難等症狀，最典型的就是換氣過度症候群。

自我檢查的方法

如何自我評估是否需要盡快就醫或進一步檢查？

1.疼痛位置

首先，從疼痛的感覺及位置來看，假使疼痛是刺刺的痛，集中在某一個點，或是有壓痛點，抑或伸展動作會加重疼痛，這些都比較像是肌肉神經的痛。通常適度休息或服用止痛、肌肉鬆弛藥物可緩解症狀。

如果胸口正中央有灼熱或噁酸水，就偏向胃食道逆流等腸胃疾病。假使胸痛感覺像壓迫感，有呼吸困難或冒冷汗等心絞痛現象，疼痛範圍大約有一個拳頭大小，位置在胸口中間偏左，甚至會痛到下巴或左上臂，就要強烈懷疑與心臟血管狹窄有關，必須盡速就醫。

2.持續的時間

其次是疼痛持續的時間，假使短暫幾秒鐘就消失，通常比較不是太大的問題，只需觀察。

如果疼痛已經好幾個小時，甚至好幾天，完全沒有惡化跡象，比較傾向於非心因性的胸痛。一旦胸痛位置及範圍符合心絞痛的症狀，且持續5分鐘以上，並會導致你無法再繼續目前的活動或工作，若引起呼吸困難等加重病情的症狀，就要考慮急診就醫。

吳寶榮醫生呼籲，有胸痛問題，到醫院給專科醫師檢查，才是上策。

文章獲台東基督教醫院授權轉載，原題為〈胸痛不一定是心臟病 同樣是胸口悶痛、呼吸困難，結果大不同〉，標題為編輯所擬。

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責任編輯：黃泳欣