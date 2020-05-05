【十八年後的終極告白】楊秀惠驚慌哭泣騷演技　羅浩銘劇透泰臣將強暴阿倩【有片】

▲ 羅浩銘透露泰臣即將企圖強暴阿倩（楊秀惠飾）。

TVB劇《十八年後的終極告白》的阿一（陳山聰飾）和阿倩（楊秀惠飾）這對「天若有情式」苦命情侶，在昨晚（5月4日）的劇情講阿一（陳山聰飾）為了救阿倩（楊秀惠飾）被多名刀手追殺致遍體鱗傷，當阿倩發現重傷的阿一坐在地上時嚇得立即報警，可惜由於她是聾啞人士因而只有對着電話狂叫爆喊，觸動觀眾的心，楊秀惠再騷演技。

經此事後，的阿一和阿倩終於成為情侶，可是，在《十八年後的終極告白》演泰臣的大隻佬羅浩銘，在個人社交平台透露，之後泰臣將會強暴阿倩。

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▲ 阿倩（楊秀惠飾）受驚報警。（TVB截圖）

▲ 阿一（陳山聰飾）和阿倩（楊秀惠飾）漸漸發展成情侶。（楊秀惠IG圖片）

昨晚《十八年後的終極告白》的阿一和阿倩的故事十分浪漫感人，現時身在馬來西亞的新手媽媽楊秀惠，於個人社交平台寫道：

一哥，你千祈千祈唔好有事啊⋯⋯. 每次拍戲，我都告訴自己，只要導演一喊Action ，我就不是楊秀惠了，而是劇中的角色。（所以導演喊cut也很重要， 我就能夠做會自己）而每一場哭戲，都不是在演，而是謝家倩當時的感受和情感） 今晚這場戲，我看播出時，我的心也很痛，很想哭⋯⋯但是坐月子不能哭 今晚，你有陪著阿倩一起哭泣嗎 一哥今晚辛苦了那麼多打鬥的場面 謝謝導演Bobby細心的和我們講解每個鏡頭 演員上一秒在說笑，下一秒就大哭😅確定這樣沒事嗎

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▲ 阿一（陳山聰飾）被大量黑幫追殺。（TVB截圖）

陳山聰於社交平台發帖文回應：「小倩放心一哥冇事@vvyeo #十八年後的終極告白 #一哥 #小倩 #苦命鴛鴦」

連場的動作場面包括打鬥戲及撞車戲通通都是由陳山聰親身上陣，他表示：「拍攝時備有3套替身服裝全都是自己穿著，且不擔心拍攝時的安全問題，真實一點才好看，近年拍的動作戲份都沒有使用替身。」

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▲ 羅浩銘透露泰臣即將企圖強暴阿倩（楊秀惠飾）。（TVB截圖）

不過，羅浩銘早前於社交平台透露他演泰臣即將企圖強暴阿倩，相信緊湊的劇情會令觀眾愈看愈肉緊，寫：「第一次拍攝這樣的場面，我承認，我很緊張。我怕不夠殘忍，觀眾沒有感覺。我怕太給力，弄傷對手，但還好@vvyeo（楊秀惠）很專業，給予我很大信任。」

他續指：「她比我更加給力，最後順利完成（其實我怕她不再給我護膚品，我要回到用番繭洗面）。 時間過得太快啦，當日的拍攝搭檔，今天已經是好太太好媽媽。大家一定要支持阿倩和阿一的演出。少少劇透，但。。大家要追看下去才明白為什（甚）麼。」

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