  • 29°C
香港時間 : 2020505日 (週二) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【救救動物】鸚鵡疑受虐被放入微波爐　東涌女主人: 加餸紅燒乳鴿

休閒 10:45 2020/05/05

分享：

熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

鸚鵡疑受虐被放入微波爐，東涌女主人稱 加餸紅燒乳鴿。

東涌一名女人疑虐待動物，該名女子將一隻鸚鵡放進微波爐內，更稱「加餸，紅燒乳鴿」字句，引起大批網民直斥其涉嫌虐畜。該名女子其後出帖道歉，稱剛才只是偽裝，又稱自己受到滋擾，人生受到威脅，帶同鸚鵡到警署報案。

該名女子昨晚（4日）在其facebook圖文並茂稱，

加餸，紅燒乳鴿。

從其上傳的圖片顯示，一隻鸚鵡在微波爐內，微波爐內亮起燈光，顯示器看到「9」字。由於不是短片，故不能肯定微波爐是否曾加熱。

該帖文迅速在網上瘋傳，大批網民直斥其涉嫌虐畜。更將其起底，稱其居住在東涌。該名女子其後張貼鸚鵡照片，稱鸚鵡安然無恙，

剛才祇（只）是偽裝！吾（唔）好意思，引起恐慌，嚇親大家，I'm so sorry。

【名種犬哀歌】狗隻淪賺錢繁殖機器　動物組織揭繁殖場恐怖真相︰請領養代替購買

她又在facebook直播，見到鸚鵡在鳥籠中背對鏡頭，指牠正在睡覺，並再次就事件表示「唔好意思」，強調無開動微波爐，「見佢呢兩日好似悶悶哋，又唔係好食嘢，天氣太熱，就整啲嘢等佢玩吓咁樣囉。」但網民不接受其道歉，直斥其冷血，個微波爐著左燈架！根本係虐待動物！好不安，希望雀仔安全無事 可以不愛 但不可以傷害。

該名女子之後稱自己受到滋擾，人生受到威脅，帶同鸚鵡到警署報案。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：熊詠思

網絡熱話 虐待 寵物照顧

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
10:41 2020/05/04
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
【新冠肺炎】本港再錄個案連續2日零確診斷纜　衞生防護中心下午將舉行疫情記者會
14:20 2020/05/04
【新冠肺炎】本港再錄個案連續2日零確診斷纜　衞生防護中心下午將舉行疫情記者會