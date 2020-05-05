【救救動物】鸚鵡疑受虐被放入微波爐　東涌女主人: 加餸紅燒乳鴿

▲ 鸚鵡疑受虐被放入微波爐，東涌女主人稱 加餸紅燒乳鴿。

東涌一名女人疑虐待動物，該名女子將一隻鸚鵡放進微波爐內，更稱「加餸，紅燒乳鴿」字句，引起大批網民直斥其涉嫌虐畜。該名女子其後出帖道歉，稱剛才只是偽裝，又稱自己受到滋擾，人生受到威脅，帶同鸚鵡到警署報案。

該名女子昨晚（4日）在其facebook圖文並茂稱，

加餸，紅燒乳鴿。

從其上傳的圖片顯示，一隻鸚鵡在微波爐內，微波爐內亮起燈光，顯示器看到「9」字。由於不是短片，故不能肯定微波爐是否曾加熱。

該帖文迅速在網上瘋傳，大批網民直斥其涉嫌虐畜。更將其起底，稱其居住在東涌。該名女子其後張貼鸚鵡照片，稱鸚鵡安然無恙，

剛才祇（只）是偽裝！吾（唔）好意思，引起恐慌，嚇親大家，I'm so sorry。

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她又在facebook直播，見到鸚鵡在鳥籠中背對鏡頭，指牠正在睡覺，並再次就事件表示「唔好意思」，強調無開動微波爐，「見佢呢兩日好似悶悶哋，又唔係好食嘢，天氣太熱，就整啲嘢等佢玩吓咁樣囉。」但網民不接受其道歉，直斥其冷血，個微波爐著左燈架！根本係虐待動物！好不安，希望雀仔安全無事 可以不愛 但不可以傷害。

該名女子之後稱自己受到滋擾，人生受到威脅，帶同鸚鵡到警署報案。

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責任編輯：熊詠思