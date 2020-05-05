【新冠肺炎】何栢良指加大檢測量至1至2萬人　才有信心社區傳播鏈中斷

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，當局要加大檢測量至1至2萬人，才有信心社區傳播鏈中斷。（資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，截至昨日本港已連續15日沒有新增本地確診個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良形容數目過去兩周共檢測約6000人，其數目是「未夠數」，認為當局應加大檢測量至1至2萬人，才有信心社區傳播鏈中斷。

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何栢良今早（5日）出席電台節目時指，本港過去數月有約1%人沒有佩戴口罩，認為是他們的個人選擇，相信政府稍後若宣布美容院等部份場所重開，會強制要求市民進入時戴口罩，顯示全民戴口罩仍有用，是「事實擺在眼前」。至於有言論指沒有本地個案就不用戴口罩，他就認為市民要小心分析言論背後的原因，在抗疫見到曙光之際，不要掉以輕心。

他又指出自上次出現本地感染個案至今約2周，門診病人的病毒檢測量是大約6000人，當中並無任何本地感染，形容是「未夠數」，應要加大檢測量至1至2萬人，才有信心社區傳播鏈中斷。

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對於港府稍後將派發可重用口罩予全港市民，他指出要短時間內派發口罩是不容易的，希望市民要有耐性，並相信不會全部人都急需口罩，認為當局可先派及基層及長者；又相信如今月底開始復課，會由學校代為派發。他指出市面上有部分重用口罩不可消毒，但由於每人每日呼吸10000公升口罩，如果只可以用清水清洗，只可以清潔口罩的表面細菌，而正確的清洗方法是先用1:99稀釋漂白水浸半小時，再用清潔液洗乾淨。

何栢良又提到市面上的紫外光機對殺菌有效，惟需留意其釋出的劑量，因醫院有大型的紫外光機可替手機殺菌，需時約30至60秒，而市面上的紫外光機劑量較低，或需5至10分鐘；且紫外光機「無遮無掩」，如眼直接注視會有好大傷害，甚至可以致盲，建議直接用消毒紙巾清潔即可。

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記者：郭詩詩